Emilio Osorio deja 'La Casa de los Famosos México' y se convierte en el quinto lugar

Ciudad de México.- Durante la noche de este viernes 11 de agosto se realizó una de las últimas galas de La Casa de los Famosos México debido a que el próximo domingo se realizará la gran final donde solo uno de los habitantes saldrá como ganador de los 4 millones de pesos que hay en premios. Desafortunadamente, hace algunos momentos Emilio Osorio fue eliminado del exitoso proyecto, obteniendo el quinto lugar.

Como se sabe, a lo largo de las 10 semanas que este proyecto estuvo en el aire los integrantes del team Infierno se colocaron como uno de los favoritos del público de Televisa, pero pese a que durante toda la temporada Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y 'El Halcón' jugaron como equipo, el próximo domingo solo uno de ellos logrará triunfar como el gran ganador de LCDLF México.

La eliminación del hijo de Juan Osorio fue bastante conmovedora debido a que 'La Jefa' por primera vez tomó la palabra para despedir a su habitante que estaba por salir del proyecto conducido por Galilea Montijo: "Eres un gran jugador, aguerrido, sensible, siempre inquebrantable, nos demostraste que juventud no es sinónimo de inmadurez". Mientras que la reacción de Emilio fue de felicidad pues no paró de brincar y gritar luego de enterarse que dejaba la casa.

Cabe resaltar que antes de la conmovedora eliminación de Emilio, los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México recibieron varias sorpresas dentro del lugar que habitan como que su excompañero Apio Quijano pudo regresar con ellos para tomarse la esperada foto del recuerdo con todo el team Infierno. El integrante del grupo Kabah llegó a la casa con trinches y diademas de cuernos alusivos al equipo, con los cuales se tomaron una instantánea en el jardín.

Asimismo, los finalistas de La Casa de los Famosos México además recibieron otra gran sorpresa antes de saber quién era el quinto lugar de la temporada. Resulta que Wendy, Nicola, Sergio, el hijo de Niurka Marcos y De Nigris tuvieron una videollamada con los integrantes de RBD, Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Los cantantes les enviaron una invitación especial para su último concierto en México que se realizará el 21 de diciembre en el Estadio Azteca.

Fuente: Tribuna