Filtran VIDEO con pruebas de que Bárbara Torres sí maltrató a Talina Fernández en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- De nueva cuenta la actriz argentina Bárbara Torres se encuentra en medio de la polémica debido a que la periodista Ana María Alvarado sacó a la luz las supuestas pruebas de que esta famosa sí trató mal a la fallecida Talina Fernández cuando trabajaban juntas en Sale el Sol. Como se recordará, la también comediante formó parte de este matutino siendo parte del staff y aquí es cuando no habría tratado del todo bien a la llamada 'Dama del Buen Decir'.

Este escándalo surgió en el medio del espectáculo luego de que la intérprete de 'Excelsa' diera mucho de qué hablar con su participación en La Casa de los Famosos México, donde fue tachada de ser una mala persona. Tras quedar fuera del proyecto de Televisa, Bárbara fue atacada por los supuestos malos tratos que hizo en contra de Talina, quien falleció apenas el pasado 28 de junio.

Aunque la argentina y personas a ellas negaron esta versión, ahora Ana María presentó una serie de diversas pruebas para demostrar que todo fue real: "Yo lo conté desde antes de que ella estuviera en 'La Casa de los Famosos' porque Bárbara trataba muy mal a Talina, le desesperaba que hablaba muy fuerte, entonces todo el tiempo le pedía que se callara", recordó la conductora a través de su canal de YouTube.

Talina trabajó en 'Sale el Sol'

Acto seguido, Alvarado presentó una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde el periodista confirma que Torres fue una grosera con la exconductora del programa Hoy: "La trataba muy mal, era majadera, era grosera, era altanera, no con Talina nada más, con maquillaje, con los demás conductores, con camarógrafos y miren, tache a la señora Bárbara", explicó el aún integrante de Sale el Sol.

Posteriormente, Ana platicó con Mayte, una persona que trabaja en el staff del matutino de Imagen TV y ella declaró lo siguiente: "Pues mira, a mí me tocaba mucho estar muy cerca de Talina y ella siempre me decía no permitas que se me acerque, que no esté conmigo, no quiero saber absolutamente nada de ella porque me da unos jalones, porque no, aléjame de ella... entre todos los de la producción tratábamos de encargarnos de Talina, para que no tuviera interacción con ella".

Por su parte, Juan Téllez, coordinador de invitados, explicó que él fue muy cercano a Talina pues él se encargaba de ir por ella a su casa y esto dijo sobre la argentina: "Tenía unos modos pesaditos y Bárbara lo sabe, me conoce de muchos años, le hablaba fuerte y la jaloneaba. Ya después como que quiso remendar los daños... le llevaba regalos y le prestó una lanita", finalizó. Hasta el momento, Bárbara Torres no ha respondido a estas nuevas acusaciones.

