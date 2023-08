Golpe a Biby Gaytán: Tachan de celoso y posesivo a Eduardo Capetillo y así responde

Ciudad de México.- Eduardo Capetillo ha sido víctima de crueles ataques y comentarios negativos durante los últimos años pues se le acusa de ser un hombre sumamente celoso con Biby Gaytán, y hasta incluso de haber causado que la actriz pusiera en pausa su carrera. Recientemente, el intérprete de novelas de Televisa rompió el silencio y compartió una muy importante noticia sobre su matrimonio.

En múltiples ocasiones se ha dicho que el galán de los melodramas Marimar, Canción de amor, ¡Vivan los niños! y Amy, la niña de la mochila azul impide a su esposa aceptar proyectos sin que él los apruebe y además supuestamente siempre está detrás de ella en sus llamados. Pero en una entrevista recogida por Agencia México, el patriarca de la dinastía Capetillo dejó en claro que esto no es verdad:

Y es que aunque en el pasado 'Lalo' lo había negado, en las últimas semanas se dijo que el exTimbiriche le prohibió a Gaytán hablar con la prensa, luego de que, en un importante evento, ella fuera interceptada por los reporteros, pero los habría ignorado a petición de su esposo. No obstante, el también cantante y conductor negó los señalamientos en su contra, diciendo que él siempre ha preferido evitar las polémicas.

Yo me quedó calladito, no pasa nada, porque no tengo qué salir a aclarar nada porque estoy en paz, precisamente porque no me roba mi paz, si me la robara, ahí andaría yo en el ring de 'ay, yo no soy', y luego me dicen 'ay, es que ya te volvieron a decir que tú, que esto', [les respondo] 'déjalos no pasa nada'", explicó Capetillo.