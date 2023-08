Hijo de Mariana Levy hunde a Ana Bárbara, pero ella responde de manera inesperada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A poco más de 2 meses de la muerte de Talina Fernández, su nieto José Emilio Fernández no ha parado de dar de qué hablar después de comenzar a dar diversas declaraciones que van desde acusar a su padre, José María Fernández 'El Pirru' de no haberle dado la herencia que su madre, Mariana Levy, les dejó. Asimismo, el joven también ha arremetido contra Ana Bárbara y su novio Ángel Muñoz.

Como ya muchos sabrán, la cantante de éxitos como Qué Poca fue la primera pareja de 'El Pirru', luego de la trágica muerte de Mariana Levy, aunque según varios informes, la intérprete del género grupero, jamás hizo distinción entre sus hijos y los de José María, al grado en el que siempre los trató como si fueran de su propia familia. Es por esta situación que cuando ambos famosos se separaron se creyó que, al menos, los nietos de Talina Fernández conservarían una gran relación con la cantante, cosa que no fue así.

Como se mencionó anteriormente, prácticamente desde la muerte de la denominada 'Dama del buen decir' José Emilio ha estado dando una serie de declaraciones polémicas en las que ha involucrado al novio de Ana Bárbara, por lo que varios miembros de la prensa se aglomeraron en el Aeropuerto de la Ciudad de México para averiguar la postura de la cantante de Lo busqué, Bandido y Como me haces falta.

Si bien, cualquiera esperaría que Ana Bárbara tuviera algo que comentar luego de las declaraciones de quien alguna vez consideró como su hijo, la realidad es que la cantante decidió evadir el tema, asegurando que se trata de un tema "privado", por lo que prefería guardárselo para ella, aunque sí destacó que, en caso de que ocurriera algo que fuera realmente importante se lo haría saber a los medios de comunicación.

"No, mi amor. todavía no. Ustedes saben que los quiero mucho, pero hay cositas que de repente prefiero tenerlas en privado, pero si hay alguna novedad trataré, hasta donde yo pueda, compartirlas."

Pese a esta respuesta, los reporteros no se rindieron e intentaron averiguar más sobre el tema, cuestionando a Ana Bárbara sobre cuál creía que sería el motivo detrás de las declaraciones de José Emilio, a lo que ella respondió que era un asunto que ignoraba, resaltando que ella no tenía ningún tipo de jurisdicción para decirle cómo expresarse o cómo pensar, aún así destacó que ella seguiría dándoles amor, tal y como hizo cuando aún eran pequeños.

Finalmente, Ana Bárbara decidió enfocarse en un tema del que sí podía hablar de manera más abierta y este era sobre su propia familia, revelando que todos se encontraban bien, aunque no descartó que hay momentos en los que pueden llegar a presentar algún tipo de desacuerdo, aunque esto no parecía incomodarle, porque ella suele utilizar su música como un medio de desahogo: "Ando con el corazón agachado, pero me vuelvo a levantar.", concluyó la famosa.

Fuentes: Tribuna