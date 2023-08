Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica actriz de origen ruso, Irina Baeva, recientemente se ha visto en el centro del ojo público después de que Rosalba Ortiz, la madre de la querida actriz de novelas, Geraldine Bazán, la invitara a una reunión en teatro, a lo que esta reaccionó sorprendida y ante la prensa no dudo en lanzarle una contundente respuesta ante este tan inesperado mensaje que dio.

Hace varios días Ortiz sorprendió al mundo del espectáculo, debido a que dejó de lado su labor como publirrelacionista para lanzarse al mundo de la actuación por primera vez, debutando en la obra de teatro Mi Cita con la Muerte, por lo que la prensa estuvo presente y la abordó en cuanto salió del teatro para cuestionarle con respecto a esta nueva experiencia que ella señala de maravillosa y que lo hace con todo el respeto.

Pero como es de esperarse, los medios de comunicación no dejaron pasar la oportunidad para cuestionarle sobre su exyerno y padre de sus dos nietas, Gabriel Soto, y si es que trabajaría con él en algún futuro a lo que señaló: "Claro que a Gabriel Soto lo quiero que tomar en cuenta porque es el papá de mis nietas y esa relación nunca va a morir; tenemos una relación de sangre", concluyendo firmemente que: "Con Gabriel sí trabajaría o con mi hija".

Ahora, tras varios días de este hecho, Baeva fue captada en un evento público, donde la prensa presente se reunió alrededor de ella para entrevistarla, tocando temas como que esperar sobre la novela en la que es villana, Nadie Cómo Tú, a lo que dijo que solamente podía decir que el elenco estaba dando el 200 por ciento de su potencial para crear algo increíble para el público y quedaran con ganas de ver más.

De igual forma, le cuestionaron sobre las declaraciones de la señora Rosalba sobre que los invitaba tanto a ella como a Soto a verla en su obra de teatro, situación que puso un poco incómoda a la actriz de Vino el Amor, la cual respondió que siempre les ha dicho que les responde lo que quieran sobre ella, su carrera, pero no sobre los comentarios de los comentarios ajenos a ella y a lo que es, dejando en claro que no le tomaba importancia.

Siendo contundente ante la insistencia, Baeva mencionó que no ha visto a Rosalba y que no va a responder sobre cosas que no sabe, que no le constan y que en realidad no tienen nada que ver con ella y su persona, dejando en claro una vez más que no piensa meterse en cuestiones ajenas a su trabajo y lo que concierne de su vida personal, marcando los límites y dando por concluido el tema, regresando a sus cuestiones sobre la novela en la que trabaja actualmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui