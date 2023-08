¿Legisladora? Sergio Mayer le promete apoyo a Wendy Guevara para que ocupe una curul en el Senado

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Wendy Guevara, integrante de 'Las Perdidas' e influencer que llegó a la final de La Casa de los Famosos México, es hasta este momento uno de los personajes más relevantes de la farándula mexicana. Su picardía y carisma se han ganado tanto al público mexicano como a varios fans en diversos países y es por ello que la madrugada de este viernes 11 de agosto surgió una propuesta que podría llevar a la rubia a ocupar un cargo como legisladora.

La estrella del internet ha mencionado en diversas ocasiones que ella tiene como objetivo ser una voz relevante para la comunidad LGBT+ y por ello, a unos días de la final, uno de los integrantes del Team Infierno le propuso poder contender para un cargo público, específicamente para el Senado de la República donde podría poner en marcha acciones a favor de la denominada comunidad del arcoíris. La persona detrás de esta protesta es nada menos que Sergio Mayer quien también ha tenido la oportunidad de servir al público.

Mientras Wendy y Sergio charlaban en lo que son sus ultimas horas dentro de la casa más famosa de México, 'La Perdida' narraba que ella buscaba que su participación en redes sociales permitiera darle voz a los miembros de la comunidad LGBT, por lo que saberse con la oportunidad de poder hacer algo más, ahora con una curul en el Senado, se mostró más emocionada y adelantó que sin duda sería algo que hiciera en adelante, por lo que es probable que sí llegue a hacer más por los miembros de este sector de la población.

Captura de pantalla

Conforme avanzaba la charla, tanto la influencer como el actor y cantante mexicano, comenzaron a idear qué seguía para ambos una vez que el reality show de Televisa llegara a su final. Sergio Mayer manifestaba que le apoyaría a reunirse con diputadas con el fin de poder hablarles de temas de derechos, fondos de retiro y demás acciones a favor de la comunidad LGBT; sin embargo, uno de los temas de mayor trascendencia abordado por ambos fue el del matrimonio igualitario que todavía no se ha legalizado en todo el territorio nacional.

Como no están casados, no tienen derecho a las pensiones, en la Ciudad de México ya hay un avance pero en otros estados esto no existe".