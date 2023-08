¡Llegó la cigüeña! Rihanna da a luz a su segundo bebé con A$AP Rocky; ¿fue niño o niña? Te contamos

Comparta este artículo

Nasáu, Bahamas.- El pasado mes de febrero del presente año, la cantante de pop Rihanna sorprendió al mundo entero al revelar que estaba embarazada por segunda ocasión derivado de su relación con el rapero A$AP Rocky. La intérprete de 35 años de edad, había mantenido oculto que buscaba darle un hermanito a su primogénito y qué mejor escenario que el medio tiempo del Super Bowl para esta importante noticia. Ahora sin tanto espectáculo se ha revelado que ya dio a luz.

Hace tres semanas, la intérprete de temas como Umbrella, Love on the Brain, Diamonds o Rude Boy, compartió su última publicación donde publicitó la nueva línea de ropa de maternidad a cargo de su marca Fenty. Cabe destacar que durante el medio tiempo del Super Bowl, la cantante también se valió de la exposición internacional para promocionar su línea de maquillaje. Hasta este momento ella no ha dado declaraciones respecto a que ya se convirtió en madre por segunda ocasión pero medios internacionales se encargaron de develar la importante noticia.

Actualmente la cantante Rihanna y el rapero ya son padres de los hijos, aunque de manera más específica la cantante dio la bienvenida a una niña por lo que de manera inmediata los fanáticos celebraron que es la también empresaria ya tiene a la 'parejita' para continuar con una dinastía de músicos. Bajo esa tónica, se ha augurado que al tener a dos padres involucrados en el ámbito musical, posiblemente ellos también desarrollen en la misma afición.

El nacimiento de la bebé de Rihanna se dijo sucedió el pasado miércoles 9 de agosto pero fue hasta este viernes 11 del mismo mes fue que se revelaron algunos de los detalles en torno a los nuevos padres de familia. Ambos hermanos se llevan un poco más de un año de diferencia y por ahora se desconoce siempre los planes de la pareja de novios este el seguir haciendo grande a su familia.

Es la viva imagen de su madre, hasta en el color claro de ojos", se ha dicho en torno a la nueva bebé.

Debido a que Rihanna le dio la bienvenida una niña, miles de fanáticos de todo el mundo se han mostrado emocionados porque posiblemente la intérprete también ponga a la venta una línea de ropa para niños ahora que tiene a sus dos hijos como principales modelos. Basta recordar que Rihanna sacó una línea de lencería enfocada a las mamás, las cuales también le valieron el registro de importantes cantidades económicas qué demuestran él porque ella es una de las personalidades más influyentes tanto del espectáculo como del ámbito empresarial.

El nacimiento de su primogénito también fue revelado a través de informantes cercanos a la pareja; incluso, tuvieron que pasar meses para que Rihanna publicara que en efecto ya se había convertido en madre y poco a poco mostró el rostro de su pequeño. Tras ello, los dos artistas protagonizaron una serie de fotografías para la revista Vogue y es por ello que se espera que en adelante se actualizan las instantáneas ahora con esta nueva integrante.

Rihanna le puso como nombre a su hijo RZA pero hasta el momento se desconoce cuál será el nombre que lleve su bebé. Se espera que la cantante y compositora siga los mismos pasos con su primer hijo y poco a poco muestre si en verdad esta pequeña se parece a ella y sobretodo sacó el color verde de sus ojos. Mientras tanto, internautas celebraron que en adelante su hija también podrá tener acceso a todo el guardarropa de su madre generando así envidia pues además ya es una bebé muy afortunada.

