Luto en el espectáculo: Muere querido influencer de 27 años tras luchar contra depresión

Los Ángeles, California.- De nueva cuenta el mundo del entretenimiento se encuentra de luto debido a que se reportó la muerte de un conocido youtuber y comediante que apenas tenía 27 años de edad. Se trata del influencer de ascendencia mexicana Adrián Estrada, quien murió por causas que aún se desconocen tras enfrentarse a problemas de salud mental y una larga depresión.

De acuerdo con información retomada por Infobae, el creador de contenido radicaba en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde presuntamente había perdido la vida, sin embargo, hasta el momento aún se desconoce cuáles fueron las causas de su muerte. La encargada de compartir esta terrible noticia fue su amiga, Bianca Ramírez a través de sus historias de Instagram y es que ella siempre fue muy cercana a Adrián.

Murió el influencer Adrián Estrada

Estrada y Bianca solían colaborar juntos en sketches que hacían reír a los más de 200 mil seguidores que él acumulaba en su cuenta oficial de Instagram: "Nadie entenderá la relación que tuvimos Adrián y yo, pero fue más que solo perseguir nuestras metas juntos en esta industria, nos entendíamos, nos ayudábamos mutuamente en tiempos difíciles sin importar lo que pasara", precisó la joven en su mensaje de despedida.

Bianca además le expresó todo su cariño y admiración al fallecido influencer y aunque no quiso precisar cuál fue su causa de muerte, sí dio a entender que no estaba pasando por un buen momento en su salud mental: "Las enfermedades mentales son reales y no puedo enfatizar esto lo suficiente. No podemos culparnos por hacer lo mejor que podemos para estar ahí el uno para el otro cuando la vida está ocupada... eres una leyenda".

Además de ser muy popular en Instagram, Adrián Estrada también acumulaba cerca de 700 mil suscriptores en YouTube, a quienes solía divertir con sus ingeniosas parodias y sketches sobre actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, el influencer también compartía mensajes de apoyo y ánimo para personas que estaban viviendo una situación similar a la de él. El también DJ en una ocasión incluso contó a sus seguidores que había pensado en quitarse la vida:

Había días que yo no quería estar en este mundo. Yo ya estaba planeando cómo me iba a quitar la vida, yo solo le reclamaba a Dios '¿por qué dejaste que me pasara esto?, yo soy una buena persona'".

Fuente: Tribuna