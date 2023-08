Madre de Camilo Blanes revela que intenta alejarlo de las adicciones pero "es muy difícil"

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas, el único hijo de la leyenda de la música, Camilo Sesto, ha estado preocupando a sus seguidores en Instagram por el comportamiento errático que ha mostrado tener dentro y fuera de las redes sociales. Todo comenzó cuando el vástago del famoso eliminó todas sus fotografías en la mencionada red social, para luego publicar algunas con filtros en los que lucía como mujer, espantapájaros, entre otras cosas.

Con el pasar del tiempo, Camilo Blanes eliminó su nombre en la aplicación de la cámara multicolor para agregar el nickname de Sheila Devil, identidad que al parecer había adoptado. Los días pasaban y las fotografías de una mujer, a veces rubia, otras morena y algunas más pelirroja, se iban apoderando de la red social de 'Camilín'. Al mismo tiempo, su sonrisa lucía cada vez peor, mostrando que sus dientes comenzaban a pudrirse un poco más en cada imagen.

Como era de esperarse, los medios comenzaron a girar la mirada hacia Lourdes Ornelas, madre de Camilo, para averiguar qué era lo que estaba ocurriendo con el único heredero de la gran fortuna de Camilo Sesto, a lo que ella, en diversas ocasiones se mostró abrumada y preocupada por su hijo. Incluso, hace algún tiempo, un medio español lanzó un video en el que se ve que la mujer va a visitar a su hijo, pero es atacada por el perro de uno de los amigos que acompañaban a Blanes.

Aunque al final de cuentas logró deshacerse del supuesto amigo de 'Camilín', esto no evitó que las supuestas malas influencias que frecuentaban al hijo del cantante le robaran una gran cantidad de objetos de valor. Recientemente, Ventaneando pudo hacerle una entrevista a Lourdes para averiguar cómo iban las cosas con Blanes y con el propio legado de Sesto, el cual Ornelas se ha esforzado por mantener vivo.

Lourdes reveló, a través de una llamada telefónica, desde España, que en las próximas semanas se estrenarán cuatro documentales dedicados a la vida del cantante de Perdóname y Jamás, los cuales se estrenarían en el Festival de San Sebastián del 22 al 30 de septiembre. Lourdes reveló que el encargado de ver todos los avances sobre las cintas era Blanes, pero dadas las circunstancias, esto es algo que no puede hacer.

Por otro lado, Lourdes reveló que se ha esforzado por todos los medios para intentar rehabilitar a su hijo, pero debido a que se trata de un hombre de 40 años, esto es algo prácticamente imposible, debido a que no existe ninguna ley que pueda obligarlo a dejar las drogas, aún así, no perdió el optimismo y reveló que ya está trabajando para ayudarlo, incluso reveló que se ha estado llevando algunos objetos de la mansión en la que vive Blanes, porque corren riesgo de ser extraídas en alguna de las juergas de 'Camilín'.

"Camilo ahorita yo no puedo hacer mucho, aunque estoy haciendo algo y no puedo hablar mucho de eso, pero creo que ya podemos ayudarlo, ya te conté que acá es muy difícil porque tiene 40 años (ya es un adulto), pero estamos en ello y yo estoy muy pendiente de él todo el tiempo. Yo me estoy llevando todo, porque en la casa se va a echar a perder, me estoy llevando los coches, me estoy llevando la ropa, todo lo que se pueda, porque en la casa no hace nada eso."