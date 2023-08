Michelle Renaud le dice "adiós" a los filtros y se muestra tal cual es, pero la destrozan

Ciudad de México.- Desde hace muchos años, Michelle Renaud se ha mostrado como una defensora de la vida saludable, a través de sus redes sociales, sobretodo en Instagram, donde regularmente fomenta el autocuidado, los baños de hielos (para disminuir los problemas de presión) o el bienestar mental, ya sea meditando o haciendo ejercicio. Firme a sus convicciones, recientemente la actriz de La Herencia tomó la decisión de renunciar a sus implantes mamarios con la finalidad de mejorar su autoestima.

Asimismo, la protagonista de Las hijas de la luna compartió el pasado jueves, 10 de agosto, una serie de fotografías en las que se le veía posar prácticamente sin prenda alguna, esto con la finalidad de mostrarse tal cual es. En dichas imágenes, Renaud se muestra sin una sola gota de maquillaje, así como también se le puede ver sin filtro o alguna edición por parte de algún programa como Photoshop.

Es debido a ello que reporteros de Noticieros Televisa acudieron a entrevistar a la actriz de La Sombra del Pasado, donde explicó que las fotografías tenían la finalidad de mostrarle al mundo cómo era en realidad, ya que, considera que es una buena manera de enviar un mensaje a las mujeres, a quienes quiere motivar para que dejen de utilizar filtros y se acepten tal y como son, sobretodo resaltando el hecho de que no necesitan de una cirugía para lograrlo.

"Quería yo enseñarle a la gente como soy, osea todas hemos pasado por el Photoshop, por poner filtros, y se nos olvida que la belleza más bonita es la natural. Este pues yo tenía que salir en estas fotos enseñando que pues tengo celulitis, que tengo estrías, manchas, osea ahí no teníamos maquillaje, no teníamos manchas. Osea yo creo que es trabajo de las mujeres sentirnos bien al natural. Nunca hay que poner la estética por encima de la salud y yo creo que parte de la salud es la aceptación de quienes somos. Osea no tratar de cambiar quienes somos, no entrar a un quirófano para tratar de cambiar quienes somos."