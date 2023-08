Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, recientemente brindó una entrevista con la que dejó completamente helados a Televisa, debido a que no tuvo reparos al momento de decir que hubo "guerra de calderos" entre ella y la famosa actriz y reconocida presentadora, Galilea Montijo, al hablar de la santería que afirma práctica su colega.

Como se sabe, Niurka no se ha detenido al momento de arremeter en contra de la empresa San Ángel, pues después de que su hijo menor, Emilio Osorio, estuviera nominado y en riesgo de salir del mencionado reality, ha estado afirmando que dentro de la producción había favoritismos hacia varios habitantes y que obviamente metían "mano negra", señalando que ella tenía mucha información para exponer sus fraudes.

Pero, la producción no fue la única afectada, pues aunque Montijo nunca le dijo nada, la vedette se le fue a la yugular y dijo que en redes sociales ella va a ser una "pu.... ladilla en el cul..." para recordar que la presentadora del programa Hoy era santera y que sus hechizos y brujerías "son de los efectivos", dando a entender que lo que sea que haga sí funciona, ya sea desde desear el mal hasta algo bueno.

Niurka. Internet

Y ahora, a pocos días de la gran final, durante su encuentro con la prensa no dudo en hablar sobre este tema, afirmando que Montijo "no lo puede negar (su santería) porque cuando murió su padrino dio declaraciones y ahí hay videos grabados para la posteridad", señalando que tiene la locura que los cuerdos no entienden y que esa misma le da los "cojones para decir cosas que nadie más dice".

Con respecto a que la presentadora de Netas Divinas niega ser santera, Niurka afirmó que "es feo que niegues a tus santos, no sé si le pueda pasar algo malo, esa parte se la dejo a los santos", y en cuanto se le cuestionó si podría haber "guerra de calderos" entre ellas, la cubana mencionó que: "la guerra de calderos entre Galilea y yo ya pasó pero desgraciadamente se le murió su padrino", pero afirmó que no quedó desprotegida, que ella tiene padrinos muy fuertes.

Finalmente, desmintiéndose sola, Marcos mencionó que no se van a pelear jamás que: "no nos metemos la una con la otra, a ella no le gusta eso", y tras esto agarró una de las frases que le dio uno de los reporteros presentes: "entre bomberos no se pisan la manguera", señalando que era muy poco probable que entre ellas se fueran a lanzar esos mencionados hechizos para tratar de hundirse la una con la otra.

Fuente: Tribuna del Yaqui