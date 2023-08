Ciudad de México.- No cabe duda de que este ha sido un año lleno de emociones para Anahí, quien pasó de estar sumamente emocionada por el reencuentro de RBD al borde de cancelar la gira, después de que sufriera un accidente con las pruebas del apuntador, hecho que la llevó a sufrir un desgarre en el tímpano y, por el que se creyó, estaría a punto de faltar al tan esperado tour de la banda pop.

Como muchos sabrán, Anahí era una de las cantantes más comprometidas con el reencuentro de RBD, puesto ni bien se anunció que regresarían a los escenarios, la celebridad de Rebelde y Clase 406 se mostró feliz en las redes sociales e incluso revivió su atuendo de 'Mía Colucci' del video Sálvame, con su icónico sombrero vaquero color rosa y botas, hecho que captó con una sesión fotográfica que posteriormente subió a redes sociales.

Es por ello que en días recientes, no causó sorpresa que Anahí se mostrara al borde del llanto después de escuchar el nuevo sencillo de RBD, titulado Solo te pido, el cual formara parte del álbum de despedida de la banda compuesta por Dulce María, Christopher Uckerman, Christian Chávez y Maite Perroni. Este hecho quedó captado en un video de TikTok que fue publicado en el perfil de Leon Leiden, en el cual se muestra a ambos artistas escuchando la canción que promete ser todo un éxito.

"Y sin tu voz, hasta respirar me cuesta, tengo que cerrar la puerta y olvidarme de los dos, y sin tu amor, no me puedo levantar y me pesa caminar, solo te pido", se puede escuchar en el clip.