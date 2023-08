Shock en TV Azteca: Ricardo Casares pierde los estribos en vivo de 'VLA' y arma tremendo berrinche

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso y muy reconocido presentador de TV, Ricardo Casares, acaba de dejar completamente en shock a los millones de espectadores de TV Azteca, debido a que recientemente hizo lo impensable y perdió los estribos en pleno programa en vivo de Venga la Alegría, en dónde además de todo armó tremendo berrinche a sus compañeros que lo dejaron tirado en el suelo para que se lamentara solo en ese momento.

Como se sabe, cada día dentro de la emisión matutina de la empresa del Ajusco, actualmente producida por Maru Silva, se realizan divertidas dinámicas fuera de las zonas de espectáculos y las referentes a información con datos generales, para relajarse y hacer reír al público, como lo es la de 'Carrera de Costales' o el 'Corre por el Objeto', dónde es usual que sus jugadores se accidenten ante la competitividad que demuestran tener en vivo.

Pero sin duda alguna, dónde los sentimientos se quedan a flor de piel y la competitividad toma un lugar más importante dentro de la empresa del Ajusco es en el 'Sin Palabras', dado a que este se juega a diario y se contañbiliza las competencias ganadas y perdidas a final de mes, y el equipo que resulten con mayor derrotas a los largo de esos 30 días, tendrán que cumplir un reto que le será impuesto por los triunfadores, que usualmente piden que toquen los animales en las cajas misteriosas.

Es por este motivo que el famoso presentador del matutino decidió demostrar el lado más competitivo, pues al ver que había perdido una de las dinámicas que pusieron dentro de dicho juego, Ricardo dijo que no se valía para nada que el estarse dándolo todo y quebrarse la cabeza para que ganarán los del equipo contrario y se llevarán los puntos, superandolos por tan solo un punto, haciendo que tomara una inesperada decisión al perder los estribos por este hecho tan sorprendente para todos.

Esto debido a que no dudo en tirarse al suelo de plenos foros de la empresa televisiva de Ricardo Salinas Pliego, haciendo un completo berrinche, metiéndose el dedo pulgar de la mano a su boca, succionando este como si fuera un bebé de apenas unos meses, meciendose levemente en el suelo, por lo que Tabata Jalil y el resto del equipo 'Favorito' optó por lanzarse sobre él y molestar con el punto perdido mientras que otros trataban de defenderlo.

Al ver que no funcionaban los ánimos que le daban, tratando de hacer que se sacará el dedo de la boca y que se pusiera de pie, al final optaron por dejarlo ahí tirado y Tábata Jalil señaló que no sabía ser un amigo que no separaba bien el platillo con lo que dijeron, a lo que esté al final simplemente terminó con sí ponerse de pie y seguir alegando ante la cámara lo sucedido, para después volverse a formar.

Fuente: Tribuna del Yaqui