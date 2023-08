Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera edición de La Casa de los Famosos México (producción de Televisa/Univisión) ha demostrado tener un éxito arrollador desde que se estrenó a comienzos del mes de junio, es por ello que si bien, esta temporada aún no llega a su conclusión, ya está sonando fuerte que la empresa de los Azcárraga estaría trabajando en la segunda parte de este controversial reality show.

Tal es el caso que en más de una ocasión se han filtrado los posibles nombres de los nuevos integrantes del programa de telerrealidad, hecho que hasta el momento, no ha terminado por ser confirmado por la empresa de San Ángel; sin embargo, esto no ha evitado que algunos datos sean filtrados por los conductores, tal es el caso de René Franco, quien ha sido visto en más de una ocasión en las galas, donde ha tenido conflictos con algunos de los eliminados como es el caso de Jorge Losa y Apio Quijano.

Recientemente, René habló para el programa de radio La Taquilla, donde confirmó que la gala anterior no había sido la última, también dejó entrever que podría estar de regreso para la segunda, en caso de que haya una nueva edición de La Casa de los Famosos México: "No (es mi último programa). Es el último programa de la primera temporada en el que estoy invitado. No sé si va haber segunda", mencionó el famoso.

Resulta ser que esta respuesta no dejó satisfechos a los chicos de La Taquilla, quienes intentaron sacarle información sobre la posibilidad de que regrese para una segunda emisión del reality show, pero como participante, hecho que no fue ni confirmado ni negado por Franco, quien prefirió mantenerse hermético en sus respuestas, aunque sí dejó entrever que podría regresar al concurso, pero como conductor invitado.

Cabe señalar que este último dato lo tendría que confirmar la propia producción del show y es que el día de ayer, jueves, 10 de agosto, la revista TV Notas, lanzó un artículo en el que le propio René iba en contra de la propia empresa, puesto habló mal abiertamente del team Cielo, argumentando que no confiaba en ellos, especialmente en Jorge y en Ferka, a quienes calificó de ser unos "hipócritas", a diferencia de Sergio Mayer, de quien ya sabía que esperar.

"No hay nada que hacer con ese team Cielo, muchachos. Ya, aunque me corran... Ya, sí digo lo que pienso en realidad como el Borrego. Ya en toda esa gente que dice que es buena, yo no confió. Prefiero pasar mi vida en el Infierno junto a los gándallas de Mayer y Poncho (que) junto a los bonitos de Jorge y Ferka porque no confío en los segundos y tampoco son más entretenidos."

En aquella ocasión, René Franco reveló que no le importaba demasiado si la producción decidía correrlo o no por dar su abierto punto de vista con respecto a los del team Cielo y los del Infierno. Hasta el momento se desconoce si las palabras del conductor tuvieron un impacto negativo en los organizadores del programa, por lo que será necesario esperar hasta comienzos del año 2024 (fecha en la que se espera se estrene la segunda temporada de La Casa de los Famosos México) para ver si volverá como presentador invitado.

Fuentes: Tribuna