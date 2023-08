Tras 16 años desaparecida de Televisa y dos divorcios, protagonista aparece irreconocible en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien estuvo 16 años desaparecida de Televisa y que fue esposa de un expresidente, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace varias horas reapareció irreconocible en el programa Hoy. Se trata de Angélica Rivera, quien continúa alejada del medio artístico tras ocupar el cargo de primera dama de México y su separación del exmandatario Enrique Peña Nieto.

La originaria de la CDMX protagonizó entrañables melodramas en la empresa de San Ángel como La dueña, Sin pecado concebido, Ángela y Destilando amor. Gracias al proyecto al lado de Eduardo Yáñez, Angélica se ganó el apodo de 'La Gaviota', marcando también su carrera porque fue su última actuación. En aquella época la artista aún seguía casada con el productor de novelas José Alberto Castro, de quien se divorció en 2008.

Hace menos de una semana, Rivera celebró su cumpleaños y su hija mayor Sofía Castro reveló en entrevista con el programa Hoy algunos detalles del festejo: "La pasó muy contenta, yo no pude estar con ella por razones de chamba, pero la pasó muy acompañada con mis hermanas, muy feliz, y bueno, muy agradecida de tener a mi mamita hermosa", explicó la joven actriz y modelo de 26 años.

Antes y después de Angélica Rivera

Al respecto de la imagen que compartió en redes sociales para felicitar a la mujer que le dio la vida, Sofía contó: “Como saben mi mamá y yo siempre hemos sido muy buenas amigas y siempre, no sé, me da mucha nostalgia y ternura siempre ver mis fotos de bebé con ella, y ahora vernos como tan parecidas físicamente o que me digan '¡ay, estás idéntica a tu mamá!’, es muy bonito, contó la protagonista del melodrama Tierra de esperanda.

La también actriz e hija del productor José Alberto Castro confesó lo orgullosa que se siente del aspecto que luce su madre tras celebrar más de cinco décadas de vida. Y es que como se sabe, durante los últimos meses Angélica ha sido acusada de acabar irreconocible por tantas cirugías: "¡Qué tal!, así de espectacular, a ver si no me regaña porque dije su edad, pero mi mamá creo que está muy orgullosa de sus años y de verse así".

Incluso, Sofía dijo que le gustaría lucir así de bella como su madre a esa edad: "Yo quiero llegar a su edad, que está joven todavía, está bastante joven, pero yo quiero a los 54 verme así de espectacular como mi mamá", recalcó. Sin embargo, los internautas continúan diciendo que el rostro de Angélica Rivera ha cambiado muchísimo en los últimos años, por lo cual las críticas nuevamente aparecieron.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy