VIDEO: Emilio Osorio causa indignación al intentar quemar a Nicola Porcella en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al inicio del show, Emilio Osorio era uno de los favoritos del público debido a que se había mostrado mucho más maduro y sensato que el resto de los concursantes, siendo que él era el menor de todos. Incluso se le llegó a ver dando terapia a Bárbara Torres, a quien logró calmar en medio de un ataque de ansiedad; sin embargo, el hijo de Niurka Marcos ha ido perdiendo el amor de la audiencia por el comportamiento que ha mostrado en las últimas semanas.

Como algunos recordarán, hace ya varios días, el hijo de Juan Osorio fue blanco de críticas, después de que se le vio escupiéndole a la comida de Wendy Guevara, aunque debido al ángulo de la cámara esto jamás se pudo comprobar, la realidad es que el público está seguro de que el joven de 20 años se acercó demás a la olla con la finalidad de lanzar su saliva. Algunos fans aseguran que esto fue a modo de un trabajo en contra de la influencer, para que ella perdiera el concurso.

Sin embargo, la polémica más grande de Emilio Osorio estaría apenas por llegar y es que, durante la jornada del pasado jueves, 10 de agosto, trascendió un video del actor de melodramas como Mi corazón es tuyo, Sueño de amor y Mi marido tiene familia, teniendo una charla acalorada con otros miembros del team Infierno, entre los que se encontraban Nicola Porcella, Wendy Guevara y Poncho De Nigris.

En el video se puede apreciar que el joven actor y la influencer están preparando la comida en la cocina, aunque en determinado momento, Emilio comienza a comportarse agresivo con el exfutbolista peruano, a quien comenzó a lanzarle insultos; es entonces que Osorio toma el cucharón de la olla en la que estaba cocinando y saca agua hirviendo, para luego amenazar a Porcella con arrojársela. El exatleta no parece percatarse de esto, pero Poncho sí.

Rápidamente, el esposo de Marcela Mistral interviene y le pide a Emilio que se calme, porque estaba a punto de lastimar a alguien, esto hizo que Emilio retrocediera, pero no le pidió disculpas a Nicola, por el contrario, continuó cuestionando al exBig Brother, a quien le dijo que se alejara de la estufa o lo haría enojar. Poncho continúa intentando calmar la situación, y le advierte que su juego ya no es divertido.

Como era de esperarse, estas imágenes causaron revuelo entre los internautas, quienes ya de por sí tenían un muy mal concepto de Emilio, a quien tacharon de sentirse intocable porque su papá es uno de los productores más reconocidos de Televisa; incluso hubo algunos más que pidieron que el hijo de Niurka se quedara con el quinto lugar por atentar contra el bienestar de alguien más.

Fuentes: Tribuna