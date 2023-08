Adiós Televisa: Ejecutivos de TV Azteca robarían a famosos para nueva edición de 'La Isla'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas los ejecutivos de TV Azteca anunciaron que volvería el exitoso reality La Isla a su pantalla luego de años de ausencia y revelaron que en esta ocasión las filmaciones se realizarían en paisajes de Turquía. Recientemente se ha filtrado una lista de posibles participantes y en su mayoría son personajes que han formado su carrera en la empresa de la competencia, Televisa.

Para esta nueva temporada del exitoso proyecto conducido por Alejandro Lukini, se piensa que serán entre 15 y 20 concursantes, de los cuales varios serán sacados del público pues desde hace algunas semanas la producción anunció que estaba abierto el casting. Sin embargo, otro tanto de participantes estará representado por celebridades y de acuerdo con información de la experta en farándula, La Comadrita, ellos serían algunos.

Carlos Trejo: El conocido 'Cazafantasmas' ha sido parte de varios proyectos en la televisora de San Ánge, por ejemplo entre el año 2018 y 2019 condujo su propia sección semanal en el matutino Hoy donde compartía casos y sucesos paranormales al lado de Andrea Legarreta, Raúl Araiza, entre otros.

: El conocido 'Cazafantasmas' ha sido parte de varios proyectos en la televisora de San Ánge, por ejemplo entre el año 2018 y 2019 condujo su propia sección semanal en el matutino donde compartía casos y sucesos paranormales al lado de , Raúl Araiza, entre otros. Armando Araiza : Este actor construyó su carrera artística en el Canal de Las Estrellas actuando en melodramas como Quinceañera, Contra viento y marea , El noveno mandamiento, Una familia con suerte , entre otros. En la actualidad imparte conferencias para brindar ayuda y apoyo sobre el tema de adicciones.

: Este actor construyó su carrera artística en el Canal de Las Estrellas actuando en melodramas como , El noveno mandamiento, , entre otros. En la actualidad imparte conferencias para brindar ayuda y apoyo sobre el tema de adicciones. Gualy Cárdenas: El influencer regiomontano participó en el reality Inseparables: Amor al Límite de Canal 5 al lado de su esposa Jimena Longoria, quien se incorporó a la empresa del Ajusco desde este 2023 conduciendo Venga la Alegría.

Posibles participantes de 'La Isla'

Julio Ron: Es hermano del reconocido actor José Ron y es conocido en el mundo del espectáculo como entrenador personal, influencer y estrella de televisión, ya que participó en el reality Guerreros 2020 con el equipo de 'Las Cobras', además de que en varias ocasiones ha conducido la sección de ejercicios en Hoy.

: Es hermano del reconocido actor y es conocido en el mundo del espectáculo como entrenador personal, influencer y estrella de televisión, ya que participó en el reality con el equipo de 'Las Cobras', además de que en varias ocasiones ha conducido la sección de ejercicios en Hoy. Julieta Grajales : Esta actriz empezó su carrera en la empresa del Ajusco pero luego emigró a Telemundo, donde pudo ser parte de las exitosas series El Chema, El Señor de los Cielos y La Impostora.

: Esta actriz empezó su carrera en la empresa del Ajusco pero luego emigró a Telemundo, donde pudo ser parte de las exitosas series El Chema, El Señor de los Cielos y La Impostora. Julio Camejo: El galán cubano saltó a la fama gracias a Televisa, donde ha sido parte de entrañables novelas como Destilando Amor, Tormenta en el paraíso y La mexicana y el güero. Sin embargo, el pasado 2022 probó suerte en Azteca Uno como parte de MasterChef Celebrity México.

Cabe resaltar que quien no será parte de La Isla: Desafío en Turquía es el controversial reportero Gabriel Cuevas, pues él mismo compartió la noticia. Durante su participación en el programa de radio Fórmula Espectacular, el también conductor compartió que aunque él se propuso para estar en el reality, la producción no le dio la oportunidad: "Les dije 'Yo puedo ser mejor que Sergio Mayer, te lo prometo', pero me dijeron 'gracias por participar'", contó.

