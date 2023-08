Nicola Porcella ya no quiere soltar a Wendy Guevara y así le pidió matrimonio en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está a tan solo unas horas de llegar a su fin, razón por la que la nostalgia se ha apoderado de los cuatro finalistas, quienes se han dedicado a recordar todos los momentos que han vivido durante su estancia, además de que reconocen que lograron forjar una gran amistad que espera se mantenga ahora que estén fuera del programa.

Sin duda, la relación que tuvieron Wendy Guevara y Nicola Porcella fue la favorita del público, pues sus divertidas personalidades los llevaron a protagonizar épicas escenas que hicieron que sus fanáticos se ilusionaran con un posible romance, así que al ver que pronto tendrán que separarse para retomar sus actividades, el peruano decidió pedirle matrimonio a la chica de 'Las Perdidas'.

Fue mientras se encontraban platicando en la cocina, donde siguiendo los concejos de Poncho de Nigris, Nico se decidió a declararle su amor a la rubia y con anillo en mano se le hincó: "Estas diez semanas compartiendo juntos, creo que hay que llevar esto al siguiente nivel. Siento que me he enamorado perdidamente de ti. Eres un lucero para mí. Mi vida ya no tiene sentido sin ti. (…) El amor que siento por ti, es algo inexplicable. Por esa razón, ¿quieres casarte conmigo?".

Sorprendida por lo ocurrido y un tanto avergonzada, Wendy lo paró en seco diciéndole los motivos por los que nunca sería su esposa: "Yo no me quiero casar y menos con este pende…te. No eres el amor de mi vida. No me gustas, te me haces muy inmaduro. Eres un niño, no me gusta, principalmente, de ti, no me gusta tu uña, del dedo gordo, del pie", aseveró.

Evidentemente, esta fue una más de sus escenas de telenovela, donde nuevamente Guevara dejó en claro que lo único que tienen es una gran amistad, tanto que antes de la última gala de eliminación se dijeron lo mucho que se quieren y se extendieron su apoyo para ahora que salgan del show, así que no será extraño seguirlos viendo juntos más adelante.

Aunque muchos, incluyendo la familia de Wendy deseaban verlos como novios, ambos han sido claros que esto está lejos de suceder, pero es el comienzo de una hermandad en la que se seguirán viendo e incluso no saben, pero sus representantes ya les cerraron algunas fechas de presentaciones en las que estarán juntos ofreciendo shows, pues se han causado furor y se han convertido en los favoritos para ganar la temporada.

