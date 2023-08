Niurka se vuelve la burla y la tunden con memes tras salida de Emilio en 'LCDLF México'

Ciudad de México.- Uno de los personajes que más dio de qué hablar a lo largo de la primera temporada de La Casa de los Famosos México fue la actriz cubana Niurka Marcos, quien a pesar de no haber formado parte de los participantes, siempre estuvo generando polémica con sus opiniones. Durante las últimas horas la también bailarina no ha parado de recibir burlas y memes luego de que su hijo Emilio Osorio quedara eliminado del proyecto.

Como se sabe, la llamada 'Mujer escándalo' vaya que hizo honor a su apodo durante estas 10 semanas que duró al aire La Casa de los Famosos pues día a día se volvía tendencia en Twitter debido a que hizo de todo para defender a su hijo menor, quien ayer viernes 11 de agosto se convirtió en el quinto lugar de esta edición. Lastimosamente, Niurka no pudo acudir al foro para recibir a Emilio pues al parecer se encuentra vetada de Televisa.

A pesar de que en el primer día del proyecto Niurka pudo entrar a la casa para dejar a Emilio 'encargado' con el resto de los habitantes, ahora no pudo estar en el foro para recibirlo. Hay que recordar que durante todas estas semanas, la intérprete de telenovelas como Velo de novia y La fea más bella hizo polémicas acusaciones en contra de la conductora estelar del reality, Galilea Montijo, a quien señaló de practicar la santería.

Asimismo, 'Mamá Niu' tuvo conflictos con otras personalidades que formaron parte de La Casa de los Famosos México, como Ferka, Jorge Losa y hasta la productora Rosa María Noguerón, es por ello que se dice que la habrían vetado de la empresa de San Ángel. Durante la noche de ayer viernes, la cubana realizó varias transmisiones en vivo desde las afueras del reality, manifestando su descontento por no poder estar en el foro:

Bueno, no nos dejaron entrar. Digo, yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero hubiera sido bueno que dejaran entrar a su hermanito, a todos", expresó la intérprete.