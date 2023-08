Poncho de Nigris se ataca al enterarse que sus redes sociales no crecieron con su participación en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está a punto de llegar a su fin, razón por la que los concursantes están en medio de una montaña rusa de emociones, aunque Poncho de Nigris más allá de ponerse feliz de que es un candidato para llevarse el premio de los cuatro millones de pesos se puso triste al enterarse que su popularidad no creció como el esperaba.

Antes de que dieran a conocer al quinto eliminado, Marcela Mistral quiso sorprender a su esposo y darle ánimos para que estuviera al tanto del furor que han causado, así que con megáfono en mano le lanzó porras e informó que sus seguidores en Instagram ya casi suman 4 millones, noticia que para nada le agrado y cree que algo hizo mal para merecer eso.

El intérprete de La Cobra se preocupó y dijo que quedó empinado, pues su intención de ingresar al reality era ganarse el cariño del público, por lo que esos números le parecen poco ya que dice que entró con 3.3 millones de seguidores, así que cree que muchos comenzaron a quitarle su apoyo, lo cual lo tiene bajoneado.

¿3.8 (millones de seguidores)? No es nada, guey... No, pues, estoy empinado... 3.8 en Instagram, tenía 3.3, estoy empinadísimo, ¿se me bajaron, o qué?", comentó.

Poncho no pudo evitar hacer expresiones de enojo e incredulidad, por lo que hasta Emilio Osorio se burló de su egocentrismo, mientras que Wendy Guevara intentaba darle ánimos, asegurando que quizás escuchó mal el dato, pero eso lo dejó con muchas dudas y será hasta que salga cuando se entere de todo lo que ha pasado alrededor de su participación.

Algunos internautas aprovecharon para burlarse de su situación, pidiendo que bajen sus números para que le baje a su ego, mientras que otros se dedicaron a resaltar que esta vez no fue el favorito: "Se va a morir cuando vea los 5 millones de Wendy", "Hay que dejarlo de seguir para que se le quite lo chillón", "Su ego no lo deja disfrutar", "Alguien no está soportando", "Tendrá que soportar", se lee entre los comentarios.

El regiomontano ingresó como uno de los favoritos, pero algunas actitudes que tuvo a lo largo de la contienda le fueron restando puntos, por lo que ahora deberá esperar a que el público lo ayude con sus votos para llevarse la corona, aunque de acuerdo a diferentes encuestas está lejos de conseguirlo, así que sus fanáticos deberán doblar esfuerzos para intentar subir su porcentaje.

