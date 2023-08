¿Por qué Edwin Luna no quiere ver a Alma Cero? Este es el triángulo amoroso y las polémicas que lo persiguen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Edwin Luna volvió a estar en medio de la polémica luego de que el programa Hoy lo anunciara como invitado y dejará colgado a los televidentes, pues prefirió abandonar los foros de Televisa antes que encontrarse con Alma Cero, razón por la que muchos se cuestionan cuáles son los motivos por los que no puede ver a la actriz ni en pintura, mismos que aquí te compartimos.

Para arrancar es importante recordar que antes de Kimberly Flores, el intérprete de Borracho de Amor estuvo casado con Alma Cero, con quien llevaba una sólida relación de más de tres años, aunque al comprometerse las cosas cambiaron radicalmente, por lo que apenas duraron unos cuantos meses y su separación es una de las más polémicas del mundo del espectáculo.

A pesar de la diferencia de edades, ambos lograron tener una gran conexión y derrochaban miel por todas partes, grabaron juntos videos para La Trakalosa de Monterrey e incluso él llegó a aparecer en los sketches de la actriz, además de sorprenderla con canciones mientras trabajaba como conductora del extinto programa Sabadazo.

Era tal el cariño que se tenían que decidieron dar un paso más en la relación y en 2017 se casaron, además de que se encontraban esperando un hijo, mismo que desafortunadamente no logró nacer, siendo este uno de los puntos de quiebre de su relación, por lo que la convivencia ya no era la misma y según la estrella de Lagunilla Mi Barrio, el cantante se empezó a mostrar frío y cualquier cosa le irritaba.

Fue durante una gira por Guatemala, donde Edwin dejaba esperando a Alma y a su hija, presuntamente por trabajo, pero en realidad se la pasaba con una misteriosa mujer, quien más tarde se destapó que se trataba de Kimberly Flores, quien hasta la fecha es su hija y con quien ha formado una gran familia.

Según contó Alma Cero de la nada le pidió el divorcio, pero no lo hizo de la mejor manera, pues asegura que la amenazó con una pistola para que no volviera a buscarlo ni nada, revelando que llegó pasarle varias infidelidades y chantajes, pero fue ese el motivo por el que pusieron punto final a su relación y como ella no se guardado nada a la hora de hablar de lo que vivió a su lado, él prefiere evitarla a toda costa.

No obstante, es importante resaltar que la actriz nunca se ha expresado mal de Kimberly Flores ni la culpa de su divorcio, dado que es consciente que con quien tenía el compromiso era con él, aunque reconoce que la guatemalteca sí sabía que se estaba metiendo con un hombre casado, pero más allá de reclamarle le agradece por haberle quitado un problema de encima.

