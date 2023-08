"¿Qué va a decir?": Wendy Guevara siente vergüenza de conocer al hijo de Nicola Porcella

Ciudad de México.- Televisa ha tenido gran éxito con La Casa de los Famosos México, aunque lamentablemente se encuentra a unas horas de llegar a su fin y los competidores que lograron meterse a la pelea por el premio de los cuatro millones de pesos podrán reencontrarse con sus seres queridos, siendo el momento que más añoran.

Gracias a la alianza y a las estrategias que hicieron desde que arrancó la temporada, el 'Team Infierno' logró llegar casi completo a esta etapa, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Nicola Porcella son los candidatos a llevarse el título, razón por la que se han desvivido en pedir votos a sus fans para lograr su objetivo.

No obstante, la líder del clan de 'Las Perdidas' ha comenzado a pensar en que tendrá que conocer a los familiares de sus compañeros, lo cual la tiene un tanto preocupada ya que siente vergüenza de hablar con el hijo del peruano, pues durante todo el show hicieron juegos de coqueteo y no sabe cuál será su reacción.

ESPECIAL

¿Tú crees que no me va a da vergüenza ver a tu hijo el domingo? Me va a dar una pena ver a tu mamá y a tu hijo, a su mamá si es que vino, porque va a decir después de que me embarazó y dónde fue a caer a rogarle a la Wendy Nayeli. Valórate", le reclamó Wendy a Nico.