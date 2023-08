Televisa le hace desplante a Niurka y la deja en la calle para recibir a Emilio Osorio

Ciudad de México.- Como ya se había informado previamente, el pasado viernes 11 de agosto se vivió la última expulsión dentro de La Casa de los Famosos, reality show de Televisa que está a sólo dos días de la gran final. Los últimos cinco habitantes de la casa, todos integrantes del Team Infierno, estaban a la espera de que la conductora Galilea Montijo revelará cuál de ellos se quedaría con el quinto lugar de este concurso que lleva 10 semanas al aire. Después de varios minutos de nerviosismo, la conductora del programa Hoy reveló que el último eliminado de la casa sería el actor y cantante Emilio Osorio.

El hijo del productor Juan Osorio y la actriz y bailarina Niurka Marcos, se convirtió en el quinto finalista de la Casa de los Famosos. Antes de abandonar el inmueble, la 'Jefa' le dirigió unas palabras al denominado 'Halcón' al que le reconoció haber hecho un excelente juego, especialmente demostrando que la corta edad no tiene nada que ver con la falta de madurez. Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Sergio Mayer y Nicola Porcella, despidieron a su compañero quien a diferencia de los demás expulsados salió por la puerta grande convirtiéndose en el famoso que obtuvo el quinto lugar de este programa.

Uno de los temas que llamó la atención durante la última expulsión del reality show fue que en la gala el productor de Televisa acompañó a su hijo quien también le dedicó unas palabras a sus compañeros. Visiblemente conmovido, Emilio Oosrio resaltó que el productor Juan Osorio siempre ha sido time infierno y con ello éste le agradeció al resto de los concursantes los buenos tratos que tuvo para con su hijo. Sin embargo llamó la atención que la bailarina y actriz Niurka marcos no fue una de las invitadas a pesar de qué ésta siempre se había mostrado activa en redes sociales apoyando a su bebé.

La denominada 'Mujer escándalo' fue vetada de las galas presuntamente por haber señalado en diversas ocasiones que había un fraude dentro de este concurso. Fue por ello que Niurka Marcos e incluso Romina Marcos, tuvieron que recibir a Emilio en la vía pública. Mediante las redes sociales, la bailarina de origen cubano resaltó que en compañía de su hija, así como de su hijo Kiko y su nuera Kimi, habían tenido que permanecer refugiados en las inmediaciones de una gasolinera para con ello poder trasladarse a las instalaciones de Endemol donde le demostraron apoyo en todo momento a Emilio Osorio.

Foto: Twitter

No nos dejaron entrar. Yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero que invitaran a su hermanito, a todos. Que él sintiera el amor de su familia, pero bueno", dijo Niurka.