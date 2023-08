TV Azteca: Daniel Bisogno confiesa pérdida de un bebé y revela verdad detrás de paternidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso presentador Daniel Bisogno logró acaparar la atención de la prensa debido a que en una reciente aparición ante las cámaras, contó toda la verdad detrás de su paternidad; además confesó que él y su exesposa perdieron un bebé en el pasado. Como se recordará, aunque el también actor mexicano tiene una hija, de nombre Micaela, siempre se ha enfrentado a rumores sobre sus verdaderas preferencias.

En varias ocasiones el llamado 'Muñeco' de los espectáculos ha tenido que enfrentar rumores sobre que sería gay, ya que aunque ha tenido varios mediáticos romances y hasta ha sido un hombre casado, mayormente se le ha relacionado en relaciones homosexuales. Sin embargo, él jamás se ha atrevido a salir del clóset. En recientes declaraciones, Daniel mencionó que no le debía explicaciones a nadie:

Yo no estoy para mentirle nada a nadie, ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco estoy para ir gritando quién soy, si yo sé quién soy, no pasa nada".

Ahora en un nuevo y reciente acto de sinceridad, Bisogno compartió lo difícil que fue tener en sus brazos a su pequeña Micaela. Durante una transmisión en vivo en el Canal de YouTube de Pati Chapoy, el presentador relató por primera vez que él y su exesposa Cristina Rivapalacios perdieron un bebé antes de la llegada de Micaela. Según explicó Dani junto a sus compañeras Rosario Murrieta y Mónica Castañeda, se trató de un embarazo que se había logrado con un embrión congelado.

Después de Micaela, le ponen un embrión y viene un embarazo extrauterino, no sé si la mano de obra no fue la correcta", expresó el conductor estelar de TV Azteca.

Bisogno con su hija Micaela

Asimismo, Bisogno compartió que fue una verdadera 'odisea' lograr embarazarse de su única heredera ya que él y su exesposa tuvieron problemas de infertilidad: "Después de estar echando brinco, no pasaba y no pasaba, los días fértiles y nomás no y me ofrecieron a mí una clínica de fertilidad". El presentador explicó que este centro médico era "carísimo" pues su tratamiento salía más de medio millón de pesos, sin embargo, si no resultaba el embarazo, ellos no pagaban.

Costaba, en ese momento, mi hija tiene 7 años, costaba casi 500 mil pesos, pero de milagro logró quedar embarazada".

Tras hacer esta confesión, Dani bromeó con que no sería el verdadero padre de su pequeña hija: "La niña no se parece a mí pero no importa doctor, para mí es mía y yo la pagué". Asimismo, el presentador compartió que los problemas para tener hijos venían de su parte según los estudios que le hicieron: "El problema era yo". Finalmente, Bisogno dejó claro que él y su exesposa sí pudieron concebir a su hija de manera natural: "Llegó la Micaela y no se hizo la inversión de los 400 mil y cacho".

