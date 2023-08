Alfredo Adame revela la verdadera procedencia de su familia: "No soy cualquier naco"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que Alfredo Adame es una de las figuras más polémicas de la televisión mexicana. Si bien, en los inicios de su carrera era uno de los galanes de Televisa e incluso formó parte de la parrilla de conductores principales del programa matutino Hoy, la realidad es que, con el pasar de los años ha protagonizado varias controversias que van desde peleas en plena vía pública a insultar abiertamente a la actual presentadora el mencionado show de San Ángel, Andrea Legarreta.

Recientemente, Adame acudió al programa de Franco Escamilla, Triando Bola, donde dejó en claro que no era una persona común y corriente, puesto según las palabras del famoso, él proviene de una estirpe de grandes figuras históricas de Alemania y aunque es posible que pienses que Alfredo está relacionado con cierto dictador de curioso bigote, la realidad es que esto no es así, aunque su árbol genealógico no deja de ser interesante.

Adame comenzó su relato narrando que él nació en Guadalajara, Jalisco, el día 10 de junio de 1958, si bien su padre, José Fernando Adame era mexicano, su madre Von Knoop, descendía de una adinerada familia de la comunidad Baden, en Alemania, incluso comentó que la mujer creció en un exclusivo castillo, donde tuvo todos los lujos que deseaba. También contó que su progenitora disponía de tres nanas que se encargaban de hacer todo por ella.

“Yo nací en Guadalajara, Jalisco, el 10 de junio de 1958. Mi papá, José Fernando Adame y mi mamá Von Knoop, alemana, de Baden. (…) Te voy a decir una cosa, no creas que soy cualquier naco. Mi mamá vivía en un castillo afuera de Baden, Alemania. Un castillo enorme. Tenía tres nanas, una que la bañaba, vestía y peinaba; otra que andaba todo el día con ella y otra que era de ‘ve, tráeme’, todo ese rollo.”

Pero esto no es todo, puesto su abuelo también era un personaje importante y se trataba de nada más y nada menos que le general más joven del ejército alemán. Según Adame, su ancestro habría ascendido a los 19 años y era reconocido por haber capturado a 300 enemigos: “Le dieron la cruz a los 19 años y lo nombraron el general más joven del ejército alemán”, compartió orgulloso el actor de Cuando me enamoro y La sombra del pasado.

¿Quién es Alfredo Adame?

Alfredo Adame es un actor y conductor mexicano que ha participado en varias producciones. Su trayectoria se puede dividir en tres etapas: sus inicios como modelo y actor de cine, su consolidación como galán de telenovelas y su incursión en la política y los escándalos. El histrión debutó en el cine con la película Los reyes del palenque. También participó en otras cintas como El día que murió Pedro Infante, La combi asesina y El gran relajo mexicano.

Posteriormente, Adame se convirtió en uno de los actores más populares de las telenovelas mexicanas. Su primer protagónico fue en Encadenados, junto a Christian Bach. Luego siguió una serie de éxitos como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, María la del barrio, La usurpadora y Mujer bonita. En esta etapa también condujo programas de variedades como Hoy, Al despertar y TV de noche.

Fuentes: Tribuna