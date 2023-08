¿Bebé en Televisa? Tras drama en 'LCDLF', Eduardo Videgaray dice sí Sofía Rivera será madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la famosa y reconocida presentadora de TV, Sofía Rivera Torres, está a punto de dejar atrás el mal rato que pasó tras su fuerte drama en La Casa de los Famosos México, debido a que su esposo, el reconocido presentador, Eduardo Videgaray, en una reciente entrevista acaba de revelar si será madre muy pronto, ¿acaso habrá bebé nuevo dentro de Televisa?

Cómo se sabe, Sofía y Eduardo hace casi un año que llegaron al altar y lo hicieron felices y enamorados, con la idea de formar una familia, pero este plan lo pusieron en pausa dado a que la reconocida presentadora ingresó al reconocido reality show de la empresa San Ángel, en dónde fue vetada brevemente, después de decir que sus votaciones eran por medio de bots, además de exponer supuestos fraudes dentro de la emisión, causando la indignación de la altos mandos.

Pero ahora, todo parece ir mejor que nunca e incluso va a estar en la gala de la gran final y aparentemente estaría muy cerca de convertirse el madre, pues en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Eduardo confesó que él y Torres desean darle una hermanita a su hija Andrea, de su matrimonio con Mónica Abin, señalando que ambos están más que felices con la idea de tener a su primer hijo o hija juntos.

Pero al parecer no solo la presentadora de la empresa San Ángel y él desearían pronto tener entre sus brazos a una niña o a un niño como fruto de su amor, sino que también la hija de él ya se los pediría, dado a que Videgaray confesó en el Minuto que Cambió Mi Destino que: "Anrea está todo el día: '¿Y mis hermanos cuándo?', porque es el plan que tengamos hijos", dejando en claro que ya estaban listos.

Con respecto a cuando los planean, Eduardo mencionó que esperaba que para el 2024 les llegara la feliz noticia de que su amor va a tener un pequeño ser que los unirá para toda la vida, pero este señaló que: "Pues no lo sé, porque hacemos planes y de repente la llevan a una telenovela, y luego que a La Casa de los Famosos, ahorita la acaban de llamar a otra telenovela y así, entonces yo espero que el próximo año".

Finalmente, el reconocido presentador acaba de afirmar que aunque para ellos el año 2024 sería un año ideal, sabía que no estaba en su decisión que esto sucediera, sino que era su esposa, declarando que: "Pero yo no soy el dueño de la fábrica, es Sofía, entonces ella es la que decide", por lo que aún no es seguro que el próximo año estén gritando que van a convertirse en padres juntos tras casi dos años de matrimonio.

