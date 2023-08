Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece que a Televisa le llueve sobre mojado, pues sigue envuelto en tremendo drama, debido a que la reconocida exintegrante de Enamorándonos y famosa actriz, Isis Serrath, a través de sus redes sociales habría expuesto de infiel al polémico actor e influencer regiomontano, Poncho de Nigris, con un contundente mensaje que está causando gran revuelo en todos lados.

Como se sabe, De Nigris tiene ya dos meses dentro de La Casa de los Famosos México y está a solo unas cuantas horas de que se llegue a la gran final, al momento en el que finalmente se podrá conocer quién será el ganador de esta primera temporada, sin embargo, el reconocido regiomontano podría estar muy lejos de obtener ese premio de cuatro millones de pesos por un reciente escándalo en las redes sociales desatado por la ira de Serrath.

Esto debido a que el reconocido regiomontano, mientras que habla con Sergio Mayer, Nicola Porcella y Wendy Guevara, recordó la vez que estuvo en el reality deportivo de la emisión, en donde conoció a Fer Corona, reconocido cantante del regional mexicano, que en ese momento salía con la famosa actriz y presentadora, de la cual Poncho dijo no recordar el nombre y solo que tenía una nariz muy peculiar y comentarios desafortunados sobre su físico.

Poncho de Nigris. Internet

Este hecho no lo dejó pasar para nada, dado a que a través de su cuenta de Twitter lanzó un mensaje en el que le dejó muy en claro que estar de su lado era una decepción, expresando de forma contundente que ella en estos momentos se siente: "Qué decepción lo que acabas de decir de mi por tus impulsos Poncho de Nigirs. Yo apoyándote acá afuera y resulta que tu ni te acuerdas de mi nombre".

Pero eso no fue todo, dado a que la exparticipante de Survivor México, destacó el hecho de: "¡Qué mal te ves hablando de las mujeres!", y que podría haberle sido infiel a su esposa y madre de tres de sus cuatro hijos con una indirecta muy contundente. señalando que: "Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela. ¡Bendiciones, porque las vas a necesitar!", causando gran revuelo.

Y aunque su tuit fue eliminado casi de inmediato, en redes sociales las capturas que varios alcanzaron a tomar al mensaje se han estado viralizando en redes sociales, por lo que ya son millones los que saben que el intérprete de La Cobra podría estar en riesgo de que se filtren audios muy comprometedores, unos que ponen en riesgo su triunfo en el reality y posiblemente su matrimonio con Marcela, que no ha hecho más que apoyarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui