Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está en boca de todos, y es que el reality show de Televisa que se estrenó el pasado 4 de junio y este domingo 13 de agosto llega a su final, tuvo una excelente respuesta por parte del público mexicano. Sin duda, una de las participantes favoritas de dicho programa es Wendy Guevara, quien se hizo famosa luego de que se viralizara un video en el que ella y su amiga Paola gritan que están perdidas en un cerro.

Dicha experiencia les daría el nombre de 'Las Perdidas'. El metraje que todavía se encuentra en YouTube, circuló por las redes sociales en el año 2017 y a 6 años de aquel suceso, las dos protagonistas siguen en tendencia por su elocuencia y sus contantes trasmisiones en vivo. Tan es así que Wendy Guevara tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram, mientras que Paola Suárez acumula poco más de 1 millón.

¿Cómo se hizo famosa Wendy Guevara?

En uno de los episodios de La Casa de los Famosos, Wendy aparece junto a otros de los participantes, platicando en área de sala. En la charla le preguntaron cómo surgieron 'Las Perdidas' y ella no dudó en contarlo todo. Según lo que relata, ella y su amiga Paola salieron con unos amigos, era la temporada de la Feria de León Guanajuato. También recuerda que fue un día domingo cuando decidieron ir a beber a un cerro.

No obstante, los sujetos las dejaron solas para bajar a comprar más alcohol. Fue en ese momento que Paola tomó el celular para tomarse fotos junto a Wendy, pero tuvieron la idea de grabarse mientras decían cosas graciosas, de ahí que surge la famosa frase "estamos perdidas". Wendy cuenta que los hombres que las acompañaban tardaron en regresar "pasaron 2 horas y ellos no llegaban, tuvimos que regresar solas caminando, ya era de noche y en el cerro no se veía nada", dijo.

A pesar de que ambas se encontraban en una situación vulnerable, no dejaron pasar la oportunidad para reírse de lo que les estaba pasando. De hecho, en el video Wendy dice que las abandonaron y que si alguien veía el video que las buscaran porque estaban perdidas. Fue ese carisma, la forma en la que gritaron la frase que les daría identidad, además de cómo tomaron la situación, que se convirtieron en las mujeres trans más famosas de México.

Casi al finalizar la anécdota que dejó a todos atrapados, Guevara contó que fue cuestión de tiempo para que la fama las alcanzara: "Después de 1 semana todo el mundo nos mandaba mensajes, mi celular se trabó como 1 hora por toda la gente que me estaba etiquetando, hasta nos pedían entrevistas", dijo. Es importante mencionar que a pesar de las polémicas y conflictos que han surgido entre ellas, siguen manteniendo una buena amistad.

Wendy nació un 12 de agosto de 1993 y es oriunda de la ciudad de León, Guanajuato. Proviene de una familia humilde dedicada a la confección de calzado, la famosa tuvo que lidiar en su infancia y adolescencia con varios problemas, como la discriminación por su orientación sexual y expresión de género, según los relatos que ella misma ha dado en diversas entrevistas.

Fuente: Tribuna