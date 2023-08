Estas fueron las 5 mejores peleas de Wendy Guevara en 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara se convirtió en una de las integrantes favoritas de La Casa de los Famosos México y durante su paso por el reality de Televisa, protagonizó intensas peleas con sus compañeros que dejaron en shock a la audiencia y aquí te enlistamos algunas de los mejores, pues fiel a su estilo nunca se guardó nada.

Bárbara Torres la llevó al límite

La actriz de la Familia P. Luche causó ámpula a todos los habitantes con sus constantes cambios de humor, pero terminó por molestar a Wendy Guevara al señalar que si se iba, únicamente quedaría 'La Barby' como mujer, rechazando así a la integrante de 'Las Perdidas' por no tener aparato reproductor femenino, comentario que reprobó todo el 'Team Infierno' y le aclararon que ella también es una mujer.

En este sentido, la rubia no tuvo miedo a enfrentarla y le pidió que midiera sus palabras, así como que se dirija hacia ella con respeto: "Tú no eres nadie para decirme quién soy", expresó la influencer y también le indicó que la hizo sentir mal al resaltar que ella ya tenía una carrera construida, pues para Wendy apenas es su primer reality show.

Humilla a Nicola Porcella

En una de las primeras fiestas temáticas se le subieron las copas y terminó humillando a Nicola Porcella, quien sentido por lo ocurrido dejó de hablarle un rato ya que le dijo que se la pasaba haciéndose la víctima con todos para que no lo nominen: "No mi amor, si tú tienes mucha necesidad de quedarte, ¡quédate!, yo no", comentó Wendy, a lo que Nicola respondió: "Yo si tengo necesidad, no me va como a ti".

Acusa a Paul Stanley de venenoso

Paul Stanley también tuvo una acalorada discusión con la llamada 'Abeja Reina', pues comenzaron a jugar luego de que el conductor de Hoy mostrara su tristeza por haber dejado su lugar en el matutino, donde Carlos Arenas lo estuvo reemplazando, así que Wendy no dudó en llamarlo envidioso: "Ya me imagino cuando salgas, todo el veneno que vas a ir a decirle a los ejecutivos para que lo corran", pero enseguida Paul atacó a Wendy diciendo que ella era una "trepadora" por dejar en mal a sus amigas.

Enfurece por comentario clasista

Sin duda, una de las peleas más fuertes que tuvo la estrella del Internet fue la que tuvo con Apio Quijano, pues no soportó que indicara que quería conocer su bajo mundo, razón por la que lo enfrentó y le dejó en claro que de "pen…jos" y "superficialidades" no vive, además de que le restregó que sus comentarios acerca de sus lujos a nadie le interesan ya que las personas privilegiadas como él son la minoría en México.

Se involucra en broma pesada

Wendy Guevara forjó una gran amistad con Nicola Porcella, razón por la que ambos se han llevado pesado, pero en las últimas semanas se rebasó el límite del respeto y todos los involucrados fueron muy criticados, pues ella inició bajándole la ropa interior al peruano mientras el resto le daba nalgadas e incluso Sergio Mayer intentó introducirle un peine, todo mientras él les pedía que pararan y aunque no pasó a más, 'La Jefa' si les hizo un fuerte llamado de atención.

