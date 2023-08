Horóscopos de Mhoni Vidente: Predicciones en salud, dinero y amor para este domingo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A tan sólo unos días de que atravesemos por una luna nueva, fenómeno natural que se espera para el próximo 16 de agosto, la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente te dice qué le depara a tu futuro con base a cada signo zodiacal. Estas son las predicciones que la pitonisa te da tanto para este día como para el arranque de la semana con base a su más reciente lectura de cartas. Toma nota mientras nosotros en TRIBUNA te deseamos un feliz domingo y un mejor arranque de semana.

Aries

Si no vez a tu trabajo como un hobbie, puede que te mantengas estancado por lo que resta del año. Aprovecha el cambio de fase lunar para iniciar nuevos proyectos, busca la pasión que sientes se te está yendo de las manos. Estás a un paso de alcanzar esa oportunidad que traerá para ti abundancia, solo abre bien tu tercer ojo y pon a trabajar tu intuición que algo así no se volverá a repetir.

Tauro

No debes dejar a un lado a tu familia y amigos, toma en cuenta las llamadas de auxilio que te hacen. Ahora que estamos en una fase de nuevos inicios, trata de proponer una rutina que involucre a los tuyos, verás que eso te da el empujón que necesitas para hallar la pasión por las cosas que sientes que ya no tienes. Ojo con las malas amistades, hay mucha envidia a tu alrededor, lo mejor será aprender a decir adiós y enfocarte en lo tuyo.

Géminis

Es momento de analizar los cambios que necesitas para avanzar en tu vida profesional y académica. Evita preocuparte en exceso por las presiones laborales y confía más en tu capacidad. Te espera una aventura amorosa fugaz y apasionada con alguien que te sorprenderá. Así que, no dejes de estar atento, porque podría tratarse de la persona menos esperada.

Cáncer

Hay una persona en tu trabajo que te inspira confianza y tranquilidad; recuerda que las casualidades tienen una razón de ser y estar muy cercano a esta persona te ayudará a retomar el camino al éxito. La fase lunar que estamos por vivir para ti será una de las más agobiantes pero a la vez liberadoras, ya que habrá una experiencia que cambiará toda tu vida. No tengas miedo, será para bien.

Leo

El amor llama a tu puerta y simplemente no le quieres abrir. Una salida a cenar, al cine o hasta hacer un trabajo en equipo de la escuela, ahora que retomamos actividades, te va a cambiar muchas cosas, todas para bien. Si el tema de las finanzas te preocupa, opta por algo en casa, verás que sale mejor a si hoy te empeñas en ostentar riqueza.

Virgo

Estas pensando en hacer un viaje y puede que este no sea el menor momento, ni a nivel anímico y mucho menos financiero. Mejor piensa en hacer algo en tu cuidad pero con compañía, no es buen momento tampoco para que te aísles y alejes a los que te quieren, puedes atraer a ti una racha de depresión que por supuesto, no será nada satisfactoria.

Libra

El día de hoy promete ser muy relajante y espiritual para ti, ya que podrás desconectarte de las preocupaciones cotidianas y conectarte con tu interior. Te beneficiará practicar alguna actividad que te ayude a meditar, como el yoga, la música o la lectura. En el amor, estarás muy sensible y romántico con tu pareja o con ese alguien que te gusta, lo que hará que se sientan más compenetrados mutuamente

Escorpio

Hoy se vale de todo, puedes darte el gusto que te habías privado en los días anteriores pero cuidado con negocios que no te vibran, puedes ser víctima de fraude. No es momento para que te comprometas o firmes algo que no te convence; mejor espera a que tu mente se aclare para que tomes la mejor decisión. Te encontrarás con alguien de tu pasado y tiene propuestas bastante tentadoras, ya sea de relaciones o trabajo, analiza los pros y contras, no seas impulsivo.

Sagitario

Hoy al surte te rodea, querido Sagitario. No pienses que esto significa solo que le vas a dar a la lotería o los juegos de azar te beneficiarán; piensa en que la suerte es también pasar un día maravilloso al lado de tu pareja, llegar a acuerdos con tu familia sobre un futuro viaje o algún tipo de reconciliación con las personas que pensaste estaban alejadas. Trata de descansar, tu semana ha sido pesada y si no te enfocas en ti mismo, tu energía y salud pueden salir afectadas.

Capricornio

Te sentirás muy seguro y confiado en ti mismo este domingo. Tomarás decisiones importantes que te beneficiarán en todos los aspectos de tu vida. En el amor, estarás muy seductor y atractivo para los demás. Podrás elegir entre varias opciones, pero cuidado con jugar con los sentimientos ajenos.

Acuario

La próxima luna nueva te podría afectar demasiado. En tu caso, deberás poner a prueba tu capacidad de improvisación pues quizá salgan planes con personas que no esperabas y eso puede afectar tu carrera profesional, podrías distraerte. Cuida mucho tus relaciones personales o familiares, evita peleas. Analiza tu entorno y evalúa qué es lo que te conviene más para que todo salga a pedir de boca.

Piscis

Actualmente estás lleno de energía y positivismo, aprovéchalo para contagiar a los demás o incluso úsalo para echar avante los proyectos que hiciste a un lado cuando te sentiste hasta el fondo. Esta fase lunar representa inicios y es la mejor manera de evaluar cómo es que quieres seguir de ahora en adelante. La fortuna sin duda alguna te va a sorprender pero ten mucho cuidado con endeudarte, mejor invierte o ahorrado, te será de gran ayuda.

Fuente: Tribuna