'LCDLF México': ¿Cómo lucía Wendy Guevara antes de ser famosa y cuál es su nombre real?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En unas horas más llegará a su fin el exitoso reality La Casa de los Famosos México y quien se perfila como una de las favoritas para ganar este proyecto es Wendy Guevara. Muchos televidentes de Televisa solo recuerdan a esta influencer por su video viral de 'Estamos perdidas, perdidas, perdidas', por ello a continuación te contamos datos curiosos y todo lo que debes de saber sobre la originaria de León, Guanajuato.

Antes de realizar su transformación, su nombre real era Luis Carmen Guevara Venegas, un niño que creció en un hogar de clase baja rodeado de vicios, violencia y muchas carencias; incluso ha contado abiertamente que sufrió un abuso durante su infancia e incluso estuvo a punto de morir tras haber sido arrollado por un auto. Durante su estancia en el proyecto, la integrante de 'Las Perdidas' se posicionó como la inquilina más aclamada debido a su personalidad auténtica, divertida y sincera.

Antes y después de Wendy Guevara

Wendy, quien está compitiendo con sus compañeros del team Infierno por los 4 millones de pesos, ha sido sumamente transparente con las cámaras, pues ha presumido con orgullo de donde viene y no le avergüenza contarlo. En una ocasión, de hecho contó que antes de volverse famosa solía dormir con su amiga Paola Suárez bajo un tejaban y sufriendo fuertes carencias. Usaban un plástico para tapar los hoyos que había en el techo y además relató que como no tenían estufa ni tampoco mucho dinero, cocinaban en una lata de atún haciendo fuego con alcohol y una estopa.

Además, la ahora youtuber y empresaria ha sido muy sincera al contar que su padre atravesó por una fuerte etapa de adicciones y por ello se portaba sumamente violento tanto con su madre, como con ella. Por fortuna, en la actualidad Guevara ya tiene una excelente relación con el hombre que le dio la vida, resaltando que él ya se recuperó y salió de los vicios que tuvo durante su juventud.

Otro dato curioso de Wendy es que no tiene estudios académicos ya que no terminó ni la secundaria pues decidió abandonar la escuela debido al bullying que sufría debido a sus preferencias y además por las carencias que había en su casa. Durante años, Wendy trabajó como dama de compañía en León, aceptando pasar la noche con sujetos por 200 pesos, sin embargo, su video viral la alejó de ese empleo y en la actualidad se mantiene con giras de stand up, colaboraciones con marcas, etcétera.



Wendy Guevara también confesó durante su estancia en La Casa de los Famosos que se sentía muy honrada de estar compartiendo proyecto con personalidades que ella solo miraba en revistas y televisión como Paul Stanley, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, entre otros. Será la noche de este domingo 13 de agosto cuando se descubra al ganador del reality liderado por Galilea Montijo durante la final que arrancará a las 20:00 horas (Centro de México).

Fuente: Tribuna