Lucero deja en shock a Televisa al viralizarse VIDEO de ella al imitar a Michael Jackson

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante y querida actriz de novelas, Lucero, acaba de dejar en completo shock a sus millones de fans y a todo Televisa, debido a que recientemente a través de las redes sociales se ha viralizado un VIDEO en el que se puede ver a la exesposa de Manuel Mijares mientras que imita a la perfección al famoso cantante estadounidense, Michael Jackson, sobre el escenario, maravillando a todos con su talento.

Como se sabe, la denominada 'Novia de América' tiene casi 50 años de carrera, dado a que comenzó su carrera desde muy corta edad de la mano de la empresa San Ángel con novelas coml Pequeña Traviesa, siguiendo en grandes exitos, especialmente con La Dueña y en Mañana Es Para Siempre dónde demostró que no solo es la niña buena y que sufre, sino que también puede ser una feroz y temida villana que puede hacer la vida insoportable.

Pero la famosa actriz no solo destacó en grandes melodramas como los anteriormente mencionados, sino que también tuvo mucho éxito sobre el escenario, destacando como una de las mejores cantantes ante su gran talento vocal, mayormente conocida con temas como Cuéntame o Electricidad, entre muchos otros que hoy en día la hacen la gran celebridad que es y que tanto cariño ha despertado entre sus millones de fans.

Pero, cuando era una jovencita, Lucero no dudaba en apostar por estilos para su carrera y para sorprender a fans, así como sucedió en la década de los 90's, dado a que cuando lanzó su álbum Lucero, entre 1993 y 1994, agregó a su repertorio temas de la leyenda antes mencionada, tales como Billie Jeans, Thriller, Smooth Criminal, They Way You Make Me Feel y muchos otros más que en ese momento eran lo mejor en cuestión de música.

Y aunque el perfecto inglés que demostró tener era suficiente para dejar a todos completamente sorprendidos y admirarla aún más, la joven apostó por mucho más y también realizó los pasos más emblemáticos del hoy difunto ídolo, tales como el moonwalk, el cual incluso en la actualidad se asocia al 'Rey del Pop' y de igual forma portó sus vestuarios tan peculiares, pantalones rectos de color negro, chaqueta de lentejuelas, la memorable chamarra roja y calcetines blancos con mocasines.

Cabe mencionar que estás imágenes acaban de viralizarse, pero el vídeo ya cuenta con casi 30 años de existencia, pero, pese a todo este tiempo, ahora una vez más ya despertado la admiración de sus seguidores que le reconocen el hecho de que a lo largo de su carrera probó diferentes estilos y se preparó constantemente para sorprender y darle lo mejor al público.

