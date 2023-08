Madre de Poncho De Nigris insultaría a Marcela Mistral en transmisión en vivo: "Cul..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, los concursantes de La Casa de los Famosos México se encuentran viviendo una gran tensión porque están pasando sus últimas horas en el interior de la mansión, la realidad es que las cosas no se encuentran mejor fuera del programa de telerrealidad. Como bien se sabe, las polémicas comenzaron a traspasar las cámaras del concurso prácticamente desde el minuto 1 y el último día no será la excepción.

Las controversias siempre estuvieron relacionadas con Niurka Marcos, pero también llegaron a alcanzar a Issabela Camil y a Marcela Mistral, esposa de Poncho De Nigris, esto debido a las acusaciones del público hacía el regiomontano a quien en varias ocasiones los usuarios de las diversas redes sociales acusaron de ser un misógino, machista e insufrible; aunque esta vez la controversia está mucho más relacionada con la madre de éste.

Si bien, Poncho estuvo dentro de La Casa poco más de dos meses y medio, la realidad es que su madre, Leticia Guajardo De Nigris se había mantenido lejos de la polémica, hasta ahora, cuando trascendió que había insultado a su nuera, Marcela Mistral, a quien llamó "cul..." en plena transmisión en vivo, la cual estaba haciendo a través de sus redes sociales, ¿será que hay un nuevo pleito en la familia del exBig Brother?

La realidad es que esto no es del todo cierto, resulta ser que, según declaraciones de la propia Leticia Guajardo, lo que ocurrió es que se estresó porque al momento en el que estaba grabando su video en vivo, muchas personas comenzaron a enviarle mensaje, motivo por el que, sin querer, lanzó el insulto al referirse a su propia nuera, derivado de esto, la mujer criticó a los medios de comunicación por armar una telenovela sobre un comentario.

"Dije una mala palabra, ni sé qué significa y dije contéstale a la 'cul...' y ya se armó un escándalo", declaró la madre del famoso.

Parecen ser que las cosas ya se encuentran mucho más tranquilas entre nuera y suegra, puesto según declaraciones de Leticia, Marcela se habría encargado de hacer "la merienda" de Leticia; mientras tanto, la influencer no ha hecho ningún tipo de mención sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales, pero dado a que hoy es la última noche de Poncho en la Casa, es posible que hoy se sepa si ambas mujeres lograron reconciliarse.

Asimismo, Leticia se ha mostrado un tanto preocupada por lo que ocurrió con su nuera, puesto se le ha visto declarar en más de una ocasión, que no actuó de mala manera: "No lo hice con mala intención, ni mala vibra, ni nada", aseguró la madre de Poncho De Nigris en otro momento. Cabe señalar que, en realidad, la relación entre Mistral y su suegra no siempre ha sido agradable, incluso se les ha visto pelear en más de una ocasión.

