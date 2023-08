¡No tiene miedo! Evelyn 'La Mamita' Hernández se defiende de Niurka Marcos y la reta a hablar de frente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Vaya polémica que se armó a tan sólo unas horas de la gran final de La Casa de los Famosos México, pues los fandoms están desatados y algunos han rebasado la línea del respeto en aras de apoyar a sus favoritos, metiéndose y amenazando a las familias de los concursantes, razón por la que Niurka Marcos decidió intervenir y se hizo un problema más grande.

Resulta que algunas páginas se han dedicado a tundir a Sergio Mayer y Poncho de Nigris por el trato que hicieron de repartir el dinero del premio, asegurando que son un par de aprovechados, pero eso es lo de menos, pues han dejado advertencias de que podrían causarles daño a sus hijos si se meten con Wendy Guevara.

Las amigas de la influencer, también han apoyado la idea de que no dividan el premio y le han ido a gritar a las afueras del inmueble, además de que han replicado en sus redes algunas de las publicaciones de otros usuarios, lo cual le hizo pensar a la vedette que 'Las Perdidas' estarían detrás de esta campañas de desprestigio y arremetió en su contra, asegurando que iniciarían investigaciones para dar con los responsables.

Niurka señaló de manera particular a Paola Suárez y Evelyn 'La Mamita' Hernández, quien no se quedó callada y la reto a que le hable de frente, así como que la investigue, pues resalta que jamás se metería con la integridad de un menor de edad como asegura y al ser acusaciones graves, advirtió que llevará el caso por la vía legal, pues no está dispuesta a que le levanten difamaciones.

A mi échame a la Policía Cibernética, a tu papá y a quién quieras. Recuerda que el que nada debe nada teme y que me investiguen, porque yo no escribí nada, solo compartí lo que gente subí y miedo no te tengo", dijo Hernández.

De igual modo, Evelyn mencionó que todo el ruido que ha hecho Niurka acerca del programa es por ardida de que su hijo fue eliminado, por lo que la invitó a quedarse callada y que no vuelva a mencionar su nombre, dejando en claro que no necesita reflectores ni colgarse de Wendy como ella asegura, pero tampoco piensa dejarse.

Jamás nos hemos metido con los hijos de nadie, ni tampoco hemos impulsado el hate contra nadie y menos con niños. ¿Tienes mier… en la cabeza o qué? Cómo crees que voy a hacer algo contra un niño, no seas pen…ja y mándame investigar".

Finalmente, 'La Mamita Hernández' le recordó que gran parte del apoyo que tiene es gracias a la comunidad LGBT+, por lo que no le parece que hable mal de Wendy Guevara como el bocinazo que le lanzó hace unas semanas diciendo que la esperaba afuera, así como historias que ha subido diciendo que no va a ganar porque la producción no lo va a permitir, así que le pidió que ahora que su hijo salió ya se deje de habladurías, pues considera que es ella la que incentiva el hate.

