Ciudad de México.- Todo parece indicar que la famosa y muy reconocida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, no va salir del centro del escándalo en una buena temporada, dado a que un supuesto santero que trabajó a su lado, en una entrevista afirmó que la actriz ha lanzado hechizos 'malignos' en contra de varias personas que ella ha considerado como sus enemigos, ¿acaso una de ellas ha sido la famosa actriz y presentadora Galilea Montijo?

Cómo es bien sabido por todo el mundo del espectáculo, Marcos es una mujer que práctica y cree en la santería, aunque ya afirmado que ella se encomienda esos santos y que están ligados directamente a Dios para nutrir y bendecir su vida y la de aquellos que la rodean, aunque sí ha dado a entender que sus santos podrían tomar represalias severas con aquellos que los agreda, negando que ella busqué la "guerra de calderos".

La mención de esta supuesta guerra de calderos, se dio debido a que ella ha afirmado en varios ocasiones que Montijo también es santera y que ella hace trabajos muy efectivos y de los que sí funcionan, que tienen una reacción, no solamente de aquellos que atraen o alejan energías, mientras que la presentadora del programa Hoy niega categóricamente el estar dentro de alguna de esas cuestiones y que solamente es muy religiosa.

Pero ahora, después de estar atacando a Montijo y afirmar que la presentadora de Netas Divinas estaba negando algo que no debería y que se tenía pruebas en videos que la delatarían, ahora un hombre que afirma ser un santero que trabajó a su lado por varios años, señaló que Niurka también niega una parte importante de su conexión con los santos y que ella le ha realizado trabajos malignos a varias personas incluidas él mismo.

El mencionado santero, para su entrevista con Chisme No Like mencionó que a él le advirtieron que Niurka le estaba haciendo trabajos para desearle el mal y afectarlo, aunque no mencionó si fue en cuestión física o en cuestiones laborales, pero que en ese momento le advirtieron que se cuidara y se protegiera, lo que él hizo de inmediato, sin dar más detalles al respecto de que es lo que le estaría haciendo.

Cabe mencionar que hasta el momento la actriz de La Fea Más Bella sigue sin pronunciarse con respecto a este rumor del santero, pero se espera que muy pronto hable con respecto al hecho de que ella no usaría a sus santos para buscar el bien propio y solamente protegerse de las malas energías, sino que sí los usa para hacer el mal, pero se espera que pronto de su opinión al respecto, como suele hacerlo.

