'Survivor México': Tras su eliminación, Kenta Sakurai confirma que Nahomi Mejía es una "traicionera"

Ciudad de México.- Survivor México es toda una montaña rusa de emociones para los concursantes, quienes aceptan vivir bajo condiciones sumamente adversas, así como a enfrentar rudas pruebas, razón por la que en medio del aislamiento y de las carencias suelen forjar alianzas con tal de hacer más llevadera su estancia.

Sin embargo, la traición es algo que también abunda en las famosas playas de República Dominicana y esta vez le tocó comprobarlo a Kenta Sakurai, quien desafortunadamente terminó eliminado por la falta de apoyo de quienes consideraba sus aliadas y no dudó en exhibir la falta de lealtad de Nahomi Mejía.

Ambos se conocen de la temporada pasada, donde también unieron fuerzas para intentar llegar lo más lejos posible en la contienda y lograron llegar hasta la gran final, aunque para ello tuvieron que pasar por encima de personajes como Yusef Farah, quien los consideraba sus amigos, pero al ver que era mucho más fuerte que ellos no dudaron en darle una puñalada en la espalda para enviarlo de vuelta a casa.

Consciente el modus operandi de la 'China', quien ya es conocida por arropar a sus compañeros para ganarse su respeto y cariño con la intención de que no la nominen, Kenta prefirió irse con cuidado con ella, pero no lo hizo muy bien ya que son se respetó el acuerdo que tenían en llamada 'Santísima Trinidad' y terminó sentenciado, así que tras no superar la prueba de eliminación tuvo que irse.

Por esta razón, la despedida entre ambos fue tensa: "Tuve que hacer alianzas con ellas, en especial con Nahomi y lo quise mantener lo más de lejitos, porque ya sabía por dónde iba con ella a futuro, por traiciones y lo que fuera a hacer. Me jugó chueco, tanto que aquí estoy", comentó el exsobreviviente en entrevista.

Es importante destacar que no es la primera vez que Nahomi traicionaría a sus compañeros, como se mencionó anteriormente lo hizo con Yusef, quien de plano no quiso saber más de ella fuera del reality por la forma en que manchó su imagen, también Cathe López le reclamó en su momento por haberla utilizado como un comodín hasta que no le sirvió más y terminó dándole la espalda.

Finalmente, Kenta indicó que le gustaría que esta temporada la gane nuevamente Pablo Martí o Aranza Carreiro, pues también cree que sería bueno que una mujer levante el trofeo, pero definitivamente Nahomi y sus aliados dejaron de estar entre su lista de favoritos, aunque para algunos lo que le sucedió fue karma, dado que en su momento también se involucró en jugadas sucias con las que no le importó pisotear a los demás.

