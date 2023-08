Tras destapar 'infidelidad' de Poncho de Nigris, Isis Serrath impacta con fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber destapado una supuesta infidelidad al polémico actor regiomontano, Poncho de Nigris, a través de sus redes sociales, la famosa exactriz de TV Azteca y también guapa presentadora, Isis Serrath, recientemente volvió a emplear su cuenta para compartir un impactante mensaje con el que dejó a sus millones de espectadores completamente en shock, ¿acaso expuso otro secreto del actor de Televisa?

Cómo se sabe, de Nigris se instaló en el centro del escándalo cuando al hablar con el resto de los integrantes de La Casa de los Famosos México, recordó la vez que estuvo en el reality deportivo de la emisión, en donde conoció a Fer Corona, reconocido cantante del regional mexicano, que en ese momento salía con la famosa actriz y presentadora anteriormente mencionada, de la cual Poncho dijo no recordar ni el nombre.

Tras este hecho, el regiomontano comenzó a hacer menos a ambos, hablandi de una manera un tanto despectiva que despertó la molestia en el público y en ella, dado a que Poncho afirmó que ella era una desconocida y que no la ubicaba, que su vago recuerdo era que tenía una nariz muy peculiar y comentarios desafortunados sobre su físico que causaron mucha indignación y que al parecer la haría destapar su supuesta infidelidad a Marcela Mistral, su esposa.

Esto debido a que a través de su cuenta de Twitter, Serrath compartió un mensaje en el que señala: "Qué decepción lo que acabas de decir de mi por tus impulsos Poncho de Nigirs. Yo apoyándote acá afuera y resulta que tu ni te acuerdas de mi nombre. ¡Qué mal te ves hablando de las mujeres!, Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela. ¡Bendiciones, porque las vas a necesitar!".

Y ahora, pocas horas después de que esto se viralizara la joven exintegrante de Enamorándonos compartió un mensaje sobre sanar, y aunque no hizo mención de Poncho, muchos la asocian por sus palabras: "Sanas cuando has aprendido lo que la vida tiene que enseñarte, cuando te das el tiempo de llorar, de recordar; para darle lugar a eso que sientes, sanas cuando aceptas que todo tiene su ciclo, que hay cosas que fueron pero ya no serán, cuando dejas ir lo que ya no es".

Finalmente, en su mensaje habló sobre tener amor propio y saber respetarse, lo que aumentó los rumores sobre que hablaría de De Nigris, puesto que fue muy contundente al señalar que: "Sanar sin duda requiere mucho amor propio, porque en cualquier parte del proceso que te encuentres te vas a necesitar y cuando tus alas estén listas volverás a volar más alto que nunca".

