Wendy Guevara y Nicola se casarían tras salir de 'LCDLFM'; tendrán más proyectos juntos

Ciudad de México.- Nicola Porcella y Wendy Guevara son los dos participantes de La Casa de los Famosos México que han ganado mayor popularidad desde que comenzó el reality show, hace prácticamente 10 semanas, tiempo en el que sus fans se han encargado de emparejarlos fuertemente, esto es gracias a la gran química que existe en la pareja, quienes según se cree, tienen algo más que una amistad.

Y es que, prácticamente desde la primera semana, el exfutbolista peruano ha destacado por coquetear abiertamente con la ‘Perdida’, a quien incluso le llegó a pedir matrimonio y aunque Wendy le ha correspondido la coquetería, la realidad es que la influencer lo ha rechazado en más de una ocasión, al grado en el que se le ha visto hablando mal de él e incluso ha destacado que no siente nada, románticamente hablando, por el atleta.

Pero existe un dicho que reza que ‘nada está escrito’, por lo que las cosas pueden llegar a cambiar radicalmente y Wecola podría volverse realidad después de que ambos salgan de La Casa de los Famosos México, hecho que fue revelado por Ramsés Vidente, quien es principalmente conocido por ser el vidente de las estrellas, dado a que regularmente acierta en sus visiones sobre el futuro y resulta ser que Wendy y Porcella podrían llegar a estar juntos luego de salir del programa de telerrealidad.

“Sí, señores, Wendy y Nicola se van a comprometer o van a dar un siguiente paso. Va a ser como un reality, ellos van a hacer un reality fuera de la casa. Esta parejita va a dar mucho de qué hablar.”

Según declaraciones de Ramsés, el premio de los 4 millones de pesos podría llegar a quedar entre Wendy Guevara y Nicola Porcella, mientras que Poncho De Nigris y Sergio Mayer obtendrían uno de los primeros lugares, pero ellos no se coronarían como los triunfadores del show. Por otro lado, el vidente mencionó que podría haber una boda ficticia en la Casa de los Famosos justo antes o después del cierre, aunque no brindó demasiados detalles sobre este último evento. También reveló que la química entre las celebridades era tal que podrían llegar a tener su propio reality show.

Como se mencionó anteriormente, Wendy Guevara y Nicola Porcella llegaron a convertirse en una de las parejas preferidas del reality show, esto a pesar de que, en realidad, se desconoce si ambos son pareja, aunque esto no ha evitado que se den sus buenos besos frente a la cámara, hecho que ha quedó grabado en más de una ocasión y por el que han protagonizado diversos titulares.

Sin embargo, esto no parece haber impresionado en absoluto a Wendy Guevara, quien en realidad se ha mostrado renuente en caer ante los encantos del peruano, sino por el contrario, lo ha rechazado en varias ocasiones, argumentando que no se trata del amor de su vida, tal y como hizo cuando éste le propuso matrimonio: “Todos mis ahorros te gastaste en esa puñeta (el anillo). No, no quiero. Ese anillo es de tu mujer, ‘Poncho’ (…) Primero, quiero que trabajes, yo no me quiero casar y menos con esta pe…. No eres el amor de mi vida. No me gustas, te me haces muy inmaduro y eres un niño.”

