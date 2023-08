Yeri Mua retoma sus estudios y confiesa su temor por salir "fea" en la foto como en el INE

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su caótica relación con Naim Darrechi, donde confesó haber sufrido violencia, Yeri Mua decidió tomar nuevamente las riendas de su vida y comenzar a realizar las cosas que más le gustan, así que incorporó el ejercicio como parte de su rutina diaria y tal como lo había anunciado a sus seguidores regresó a la escuela.

La polémica influencer ha sido clara al decir que no piensa vivir toda la vida de las redes sociales, así que está trabajando por su futuro y se inscribió en Veracruz a la universidad, donde cursa la carrera de Lenguas Extranjeras y apenas tuvo su primera semana de clases, misma que la llenó de estrés porque llevaba años sin pisar un salón de clases, además de que temía en salir fea en su credencial.

Manas, voy a estudiar una carrera universitaria. ¿Por qué? Por si algún día quiero ser gobernadora de Veracruz o alcaldesa. Pues sí, voy a estudiar por sí las moscas. Seré licenciada. Me voy a meter después de verano para que me digan influencer, empresaria y estrella de carnaval", platicó con sus fans.

Antes de ir a la toma de su fotografía, la estrella de Internet mostró su temor recordando la polémica que vivió con el INE, pues además de que dijo la trataron mal los trabajadores, quedó molesta por haber salido fea y por esa razón incluso bromeó diciendo que la habían editado para hacerla quedar mal.

Para evitar que le volviera a ocurrir lo mismo, la joven pidió que fueran a peinarla a su casa, se arregló con un tierno corset rosa y se realizó uno de sus clásicos maquillajes: "Hoy me toman la foto de mi licencia de universidad. Estoy atacadísima, porque no quiero salir como en mi INE. Todos conocen esta foto espantosa", dijo.

La 'Bratz Jarocha' incluso quería llevar su equipo de iluminación para salir despampanante, aunque eso ye no le fue posible y advirtió: "Tengo que salir perfecta o sino me doy de baja. No puedo permitirme verme terrible en la credencial estudiantil", comentó consciente que de que se trata de un documento que tendrá que mostrar en muchos trámites.

Finalmente, después de todo el show que armó por una credencial mostró a sus fans el resultado y se dijo encantada, dado que resaltan sus atributos, por lo que desde ya quiere que la identifiquen como la 'Licenciada Chi…ona', pues está orgullosa de su aspecto físico y confiesa que toda la carrera se la pasará luciendo provocativos escotes.

