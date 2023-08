Gustavo Adolfo Infante reacciona al cuarto lugar de Sergio Mayer: "No sé cómo llegó tan lejos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México logró desatar un sinfín de reacciones alrededor de su gran final, donde Wendy Guevara se coronó como la ganadora y el 'Team Infierno' triunfó al apoderarse del show tras desterrar a todos sus rivales del 'Team Cielo', aunque Gustavo Adolfo Infante tiene sus dudas de cómo es que Sergio Mayer logró llegar tan lejos en el reality.

Apenas se destapó que el exdiputado obtuvo el cuarto lugar del programa y el periodista no dudó en reaccionar a la noticia, así que a través de su cuenta oficial de Twitter mostró nuevamente su repudio hacia Mayer y se burló de que ni con sus presuntos 'bots' logró salir ganador, pero le parece que fue un gran logro para él.

Creo que los supuestos Bots que aseguran contrato @SergioMayerb no les alcanzó para ganar @LaCasaFamososMx. Pero tampoco entiendo cómo llegó tan lejos", escribió en un tuit.

Recordemos que hace algunas semanas se generó polémica, luego de que Sofía Rivera Torres dijera que sabía que algunos participantes como Sergio Mayer habían pagado 'bots' para asegurar que les ayudaran en las votaciones, algo que el llamado 'Rey de las Exclusivas' no duda ni un poco, pues de corrupto no baja al 'Tata'.

Por su parte, Galilea Montijo y los 'Diablitos' reconocieron que a lo largo del juego, Mayer fungió como su líder y siempre dio la cara por ellos, pues se postuló para ir a siete nominaciones, mismas de las que pudo salir invicto, por lo que se dijo orgulloso de lo que pudo lograr y principalmente de haber cumplido con su objetivo que era conectar con la gente.

¿Por qué se peleó Sergio Mayer con Gustavo Adolfo Infante?

Según ha contado el creador de Solo Para Mujeres, el conductor le habría guardado rencor tras no haberle dado una exclusiva, por lo que a partir de ese momento comenzaría a tirarle tierra en sus programas y ambos se han dicho de todo, pero en particular Infante lo ha señalado de tráfico de influencias entre otras cosas.

Es tal la rivalidad que tienen que el presentador de El minuto que cambio mi destino interpuso una orden de restricción, mientras que Mayer lo demandó por 2 millones dólares, argumentando que con sus comentarios dañó su imagen pública al grado de llevarlo a perder importantes ofertas de trabajo, razón por la que quiere que pague por el daño y prohibió que mencione su nombre de manera pública, así que no es extraño que Infante se burle de su derrota, pues no se soportan y su pleito todavía no termina.

