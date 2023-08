Ciudad de México.- Hace aproximadamente 20 años, Televisa estrenó el formato de Big Brother, en México, el cual trataba de meter a un grupo de personas en una casa, en completo aislamiento, mientras eran observadas por una audiencia 24/7.En aquella ocasión, las polémicas se quedaban dentro del sitio en el que se grababa el programa de telerrealidad, pero en este 2023, las cosas parecen ser completamente diferentes.

Prácticamente desde el minuto 1 que se estrenó La Casa de los Famosos México, algunos internautas comenzaron a comparar a Wendy Guevara con la exconcursante de MasterChef Celebrity 2022, Karla Sofía Gascón, hecho que fue denunciado por la propia actriz de Rebelde (de Netflix) a través de sus redes sociales, en las que llegó a pedir, en más de una ocasión, que dejaran de hacer esto, puesto no se sentía identificada con la influencer, afirmando que no tenían nada en común.

El día de ayer, se celebró la final del reality show de Televisa/Univisión, por lo que los artículos en los que Karla era comparada con Wendy volvieron a estar a la orden del día, motivo por el que la actriz de origen español, lanzó un mensaje en el que explicó por qué no gustaba de las comparaciones, resaltando que si bien, no tenía nada en contra de Guevara, tampoco le agradaban algunos aspectos relacionados a ella.

"Una cosa es que apoye al colectivo desde mi posición, luche por normalizar nuestra situación, que se nos vea como personas válidas, con plenos derechos y otra que, a mi entender, deba promover lo contrario de lo que yo creo o comportamientos, actividades y actitudes que no me agradan. Para mí no tiene nada de divertido la prostitución, ni las violaciones, ni el sometimiento; ni es nada gracioso hablar constantemente de ver... o de señores o de se...; ni me gustan los modos ni los modismos ni las palabras ni los borregos repitiéndolas junto a vestuarios, actitudes y acciones. (...) Por ello no hablo de ver..., ni estoy obsesionada con co..., ni repito “soporta” cada cinco segundos; porque hago lo que me da la gana, no lo que ningún grupo me quiera imponer para sentirme integrada. No sigo a tiktokers ni supuestos "influencers" que lo único que promocionan es la estupidez, la ignorancia y el éxito chabacano y vulgar."