La viuda de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón revela que tuvo una crisis depresiva en el teatro

Ciudad de México.- Tras la repentina muerte de Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, tanto Maribel Guardia como su viuda y la familia intenten recuperarse del duro golpe que les provocó su partida, así que en medio de su dolor han retomado sus actividades.

Imelda Garza Tuñón decidió continuar con su carrera, aunque se arriesgó a explorar nuevos campos como la actuación y se encuentra dando sus primeros pasos en la obra Princesas, donde protagoniza el papel de 'La Sirenita' y este fin de semana hizo su presentación ante la prensa y contó con invitados de lujo, siendo Maribel su madrina.

En una breve entrevista captada por las cámaras de Eden Dorantes, la joven compartió que la costarricense le dio algunos consejos antes de que comenzara con sus ensayos, los cuales aplicó y le ha ido increíble en sus primeras funciones: "Mi tía Maribel me dijo algo muy importante: No hay mal actor, hay actor que no se sabe sus textos y entonces me los aprendí, me deje dirigir y salió muy bien".

Ime confiesa que tomar este proyecto fue todo un reto, dado que su personaje es muy chistoso y además en la parte musical le tocó interpretar las canciones de mayor complejidad vocal, pero se siente muy satisfecha con los resultados y espera que el público disfrute de su participación todos los domingos en el Teatro Xola.

No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la actriz ya que le trae nostalgia no haber podido compartir esta faceta con su exesposo: "Él sabía de mis proyectos, de repente me daba alguna opinión y me apoyaba. Me da mucha tristeza que no haya podido estar en esta etapa, sabía que quería entrar al teatro musical porque había hecho algunos talleres, pero esto llego después de que falleciera y es triste que no lo comparta conmigo, creo que estaría muy feliz", aseguró.

Sin duda, el trabajo le ha servido como una terapia para olvidar la difícil situación que atraviesa, aunque hay días que simplemente no puede controlar sus emociones y recientemente pasó por una crisis: "Hace unos ensayos tuve un ataque de ansiedad muy fuerte y era depresivo, estaba llorando y mis compañeros que son como mi familia me ayudaron, me abrazaron y estuve llorando todo el ensayo, pero como quiera fui porque es más importante estar ahí aunque te sientas mal".

Para sobreponerse de estos bajones, Imelda Garza Tuñón comparte que hace meditaciones y esta medicada, además de que pronto espera acudir a la tanatología para poder sobrellevar su perdida, pues es algo que sabe no van a poder superar, pero sí quiere estar más tranquila y actualmente su única prioridad es su pequeño José Julián así como su trabajo.

