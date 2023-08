Las veces que Luis Ángel 'El Flaco' le cantó a la muerte antes de perder a su hija

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- Durante las últimas horas el nombre de Luis Ángel 'El Flaco' no ha dejado de estar en tendencia en los medios de comunicación y las redes sociales luego de destaparse el repentino fallecimiento de su hija María Fernanda Robles de 21 años de edad. Después de darse a conocer esta noticia, los fans del aclamado cantante recordaron que en diversas ocasiones él ha interpretado varios temas en los que le canta a la muerte.

Sin duda alguna una de las canciones más emblemáticas del originario de Mazatlán, Sinaloa, es Mi último deseo que interpretó cuando aún formaba parte de la banda Los Recoditos. El significado de esta canción se puede traducir a que el protagonista es una persona que vive la vida al máximo sin temerle a la muerte: "Me gusta el desmadre, el ambiente me prende... Yo así soy feliz, no le temo a la muerte, yo no pienso en eso, es tiempo perdido".

Y la letra continúa pidiéndole a sus seres queridos armar una gran fiesta el día de su partida: "No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas... Lleven a mi entierro música de banda, échenme loquera y una de Buchanan's, por si hay otra vida seguir la parranda". Sin embargo, esa no es la única canción que 'El Flaco' ha interpretado sobre temas de la muerte y otra muy famosa es , escrita por Julio Preciado.

Asimismo, otro de los temas en donde Luis Ángel habla sobre la muerte es Recuérdenme así, en cuya letra el protagonista también pide a sus seres queridos que no lloren su partida: "Recuérdenme así con un trago, brindando en la peda, yo no quiero que lloren mi ausencia, que se sirvan los tragos, que brinden por mí, recuérdenme así, como era no quiero tristeza, yo no sufro no tengo más penas y que nadie se agüite", dice el tema que también interpretó mientras estaba en Los Recoditos.

Cabe resaltar que hasta este momento, Luis Ángel 'El Flaco' no ha emitido ningún otro comentario sobre la partida de su hija Fernanda pero los medios locales del estado de Sinaloa han comenzado a especular que la joven se encontraba en estado etílico cuando perdió la vida tras entrar al mar. Como se recordará, el trágico accidente tuvo lugar la mañana de este lunes en la playa Cerritos, en la zona conocida como el Estero del Yugo.

Crédito: Instagram @roblessfernanda

Fuente: Tribuna