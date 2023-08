Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este lunes, 14 de agosto, trascendió la noticia de la trágica muerte de la hija adoptiva del cantante originario de Mazatlán, Sinaloa, Luis Ángel 'El Flaco' Franco, María Fernanda, quien tan solo tenía 19 años de edad. De acuerdo con los primeros informes, la joven se encontraba disfrutando de una rica mañana en la playa Cerritos, en la zona de Estereo del Yugo cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo algunos datos, María Fernanda entró a la playa con una de sus amigas, pero no pudieron salir, si bien, un salvavidas logró sacar a la otra joven con vida, la hija de Luis Ángel no corrió con la misma suerte, puesto su cuerpo únicamente salió del mar, hasta que ya no contaba con signos vitales, fue entonces que la propia agua la sacó. La noticia fue confirmada tristemente por Luis Ángel. Pero él no es el único famoso que ha sufrido la dolorosa muerte de su hija.

Maribel Guardia

Hace unos meses, el mundo de la farándula se sacudió con el fallecimiento del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, quien perdió la vida el día 9 de abril, por un infarto fulminante en el miocardio. Si bien, la actriz ha procurado salir adelante, la realidad es que es un tema que le dolerá toda la vida.

Wisin

El reguetonero tuvo que vivir la partida de su hija, la pequeña Victoria, tan solo unos días después de su nacimiento. Desgraciadamente, la menor tenía una enfermedad conocida como Trisonomía 13 o Síndrome de Patau y no logró sobrevivir por mucho tiempo.

Juan Osorio

Aunque actualmente, el productor de melodramas como La Herencia y Un amor invencible es recordado por el gran apoyo que le ha ofrecido a su hijo, Emilio, la realidad es que hace 18 años, Juan vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida, al perder a su hijo, Juan Osorio Jr., quien murió de un infarto a los 30 años.

Joan Sebastian

Aunque Joan Sebastian ya no está vivo, el denominado poeta del pueblo tuvo que sufrir la muerte de dos de sus hijos. El primero fue Trigo Figueroa, quien fue asesinado en el año 2006, cuando salía de un concierto del propio intérprete de Gracias, en Texas. El segundo hijo que perdió fue Juan Sebastián Figueroa, quien también fue asesinado en el bar de un hotel de Cuernavaca. Lamentablemente Joan Sebastian tuvo una perdida post mortem con Julián Figueroa en este 2023.

Talina Fernández

Talina Fernández perdió la vida el pasado 28 de junio, pero hace 18 años tuvo que vestirse de luto, cuando murió su adorada hija, Mariana Levy, en lo que se cree, fue un intento de asalto. Parece ser que la actriz de Amor Real se habría percatado de que unos hombres la iban a asaltar y el estrés le causó un infarto.

Carmen Salinas

Otra famosa que ya falleció fue Carmen Salinas, quien en vida fue sometida a uno de los dolores más grandes: Perder a un hijo. De acuerdo con algunos informes, 'Carmelita' sufrió la muerte de su hijo en el año 1994, quien perdió la batalla contra el cáncer. Es recordado por realizar la música de la novela Cuna de lobos.

Silvia Pinal

La última diva del cine de oro mexicano sufrió la muerte de su hija Viridiana Alatriste, producto de su segundo matrimonio, con el empresario Gustavo Alatriste. La joven murió en un accidente automovilístico en el año 1982, cuando apenas tenía 19 años. Formaba parte del elenco de Cachún Cachún Ra Ra, pero su vida se vio interrumpida en un accidente automovilístico.

