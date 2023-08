Luto en la música: Luis Ángel 'El Flaco' confirma muerte de su hija; se ahogó en Mazatlán

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- De nueva cuenta el gremio artístico se encuentra de luto ya que la tarde de este lunes 14 de agosto se confirmó que el famoso cantante Luis Ángel 'El Flaco' está enfrentando una dura pérdida familiar. El exvocalista de la banda Recoditos envió un comunicado de prensa para informar que había fallecido su hija María Fernanda; distintos medios reportan que la joven se habría ahogado en una playa de Mazatlán.

Hace algunos momentos la oficina de prensa del cantante de 36 años confirmó que una de sus herederas había dejado de existir, lo cual tiene a Luis Ángel con un profundo dolor: "Estimados amigos, familiares y amigos de la prensa, con profunda tristeza quiero comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda". Asimismo, el sinaloense precisó que estaba pasando un terrible momento: "Es el dolor más grande que uno puede sentir, agradezco los mensajes de apoyo".

Comunicado de 'El Flaco'

Aunque 'El Flaco' no ha resaltado que María Fernanda no es su hija biológica, distintos medios y prensa de espectáculos como la influencer 'Chamonic' informaron que la joven fallecida no llevaba su sangre. Resulta que se trata de la hija adoptiva del cantante. Esta chica en realidad es hija de su exesposa Maricruz Robles, sin embargo, cuando ellos se casaron la ahora fallecida era una bebé y él se hizo cargo de la joven durante años.

De hecho se menciona que Luis Ángel y su expareja estuvieron en pláticas para cambiarle el apellido a María Fernanda, sin embargo, el trámite nunca se concretó. Y aún después de que Maricruz y el intérprete mazatleco terminaran su matrimonio, él continuó teniendo una excelente relación con Fernanda, por lo cual la considera como su propia hija.

A través del comunicado de prensa, el intérprete de temas como Recuérdenme así y Mi último deseo no compartió los detalles ni la causa del repentino deceso de su hija, sin embargo, la prensa local de Sinaloa asegura que se trató de un accidente. Al parecer María Fernanda falleció ahogada en la playa Cerritos, en la zona conocida como el Estero del Yugo, luego de internarse al mar junto con otra persona alrededor de las 5:30 horas de este lunes.

Las versiones aseguran que el acompañante de la joven de 21 años sí fue rescatado con vida, pero ella no corrió con la misma suerte. Se presume que el funeral de María Fernanda se realizará en Mazatlán, de forma privada. A Luis Ángel le sobreviven otros dos hijos: Ángela, de 19 años y quien fue fruto de su primer matrimonio, y Luis, de 13 años, quien era hermano de María Fernanda.

