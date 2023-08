Manelyk González no puede mencionar a Wendy Guevara y esta es la razón por la que se lo prohibieron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México causó un gran revuelo que incluso grandes celebridades estuvieron al pendiente de la gran final, siendo Manelyk González una de ellas, quien a través de sus redes sociales mostró su apoyo hacia Wendy Guevara, pero la mandaron callar pidiéndole que no vuelva a hablar de forma pública acerca de ella y esta es la razón.

La estrella de Acapulco Shore y la integrante del clan de 'Las Perdidas' se conocen desde antes de que ingresara al reality de Televisa, pues incluso compartieron escenario en varias ocasiones y según cuenta la 'Pajarita' lograron forjar una gran amistad y se han revelado algunos secretos por la confianza que se tienen, pero mánager no soportó sus declaraciones.

A través de un live, Mane platicó a sus seguidores que no hablará más acerca de Guevara ya que recibió una llamada de su representante pidiéndole que no se cuelgue de su fama mencionándola, algo que le molestó y decidió hacerlo público, también con la intensión de que después no se inventen situaciones.

También exhibió que el representante de la rubia le aclaró "no es tu amiga", pues él se la había presentado y ese sería otro de sus absurdos argumentos para intentar callada, pero más allá de hacerlo decidió compartirlo y le echó en cara que no ocupa colgarse de nadie para llamar la atención, pues cuenta con más de 15 millones de seguidores en redes sociales y proyectos no le han faltado.

Cómo no hago absolutamente nada, soy una inútil, no estoy al aire y no tengo nada en la vida, me tengo que estar colgando", reprochó molesta.

Poco le importó a Mane la advertencia del mánager, pues al enterarse de su triunfo subió a sus historias un video y escribió: "Te amo Wendy Guevara y me vale ver… lo que digan. Eres mi amiga y te apoyo chica #teamwendy".

¿Por qué el mánager de Wendy no soporta a Manelyk González?

Es sabido que el problema de Manelyk González con Joel Echeverría es personal, pues también fue su representante y las cosas entre ellos no terminaron nada bien, pues hace unos meses él la exhibió en redes sociales acusándola de deudora, pues supuestamente le había quedado a deber parte de sus servicios.

Kimberly 'La Más Preciosa' se sumó al pleito y sin pelos en lengua le exigió con un mensaje que pagara sus deudas, pues ella quedó molesta luego de que hiciera comentarios con tintes transfóbicos en su podcast, pero con Wendy nunca tuvo ningún problema e incluso ella la llegó a mencionar dentro de La Casa de los Famosos México.

Fuente: Tribuna