Maribel Guardia confiesa que Julián Figueroa la 'visitó' y le hizo brutal revelación

Ciudad de México.- Hace poco más de 4 meses, el mundo de la farándula se vistió de luto de manera inesperada ¿la razón? Julián Figueroa perdió la vida en una época en la que varios famosos estaban trascendió, sin embargo, la mayoría de ellos superaban los 70 años, a diferencia de lo ocurrido con la estrella de Mi Camino es Amarte, quien recién se estaba preparando para cumplir las 3 décadas de vida.

Como todos recordarán, esto significó un duro golpe para su madre, Maribel Guardia, quien al momento de enterarse de la noticia se encontraba dando una función de la obra de teatro Lagunilla mi barrio. En primera instancia se llegó a decir que el cantante perdió la vida a causa de un suicidio, hecho que reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien presuntamente había hablado con el personal doméstico.

Prácticamente 12 horas después de estos hechos, la propia Maribel compartió un comunicado en el que declaró que la causa de muerte fue un infarto al miocardio fulminante, el cual fue producto del Covid-19, enfermedad que Julián padeció unas semanas antes de su sorpresivo deceso (hay que recordar que el SARS-CoV-2 es un virus que se ha vinculado al corazón y se ha dicho que puede causar secuelas en el mencionado órgano).

A 4 meses de esta lamentable hecho, Guardia se ha destacado por no dejarse vender por la depresión, así como se le ha visto entregarse por completo al cuidado de su nieto, José Julián Figueroa y al trabajo; sin embargo, cuando la famosa tiene algún encuentro con la prensa, los medios de comunicación aprovechan para saber cómo es que ha lidiado en todo este tiempo con su duelo

.Recientemente, el canal de YouTube del influencer Edén Dorantes compartió una entrevista en la que Maribel Guardia fue cuestionada sobre si contraría a un medium para poder estar en contacto con su hijo, cosa que negó tajantemente, afirmando que pudo verlo en sueños luego de que Julián perdiera la vida, hecho que la propia actriz de Corona de lágrimas había revelado con anterioridad.

Pero esto no fue todo, ya que, Maribel reveló que cuando soñó con Julián, su hijo le compartió más información, revelándole a la actriz cuándo podrían volver a reunirse. Esto provocó que la prensa deseara averiguar sobre el tema, pero Guardia aseguró que no le dio información como hora y fecha; también se negó a responder más preguntas, puesto aseguró que esto era algo que solo le correspondía a ella.

"Fue ese mismo día. No me dijo la hora y el día. No sean exagerados, pero sí me dijo cuándo, pero no les voy a decir. Me dio mucha paz y tranquilidad, porque yo se lo pregunté. Yo no le tengo miedo a la muerte."