"Me siento triste": 'El Capi' Pérez impacta a 'VLA' al anunciar 'separación' de su esposa

Ciudad de México.- El famoso comediante y muy polémico presentador de TV, 'El Capi' Pérez, acaba de dejar completamente impactados a todos sus espectadores de Venga la Alegría y millones de seguidores en las redes sociales, debido a que este expresó que se siente "triste" debido a que señaló que estaba ahí para anunciar la 'separación' de su esposa, con la que ha estado más de cinco años casados.

Carlos Alberto Pérez, que es el verdadero nombre de 'El Capi', es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión y uno de los que ha mantenido su relación más sólida con Sandra Itzel, la cual es mayormente conocida como 'Hola Enfermera' por sus redes sociales, misma con la que se casó el pasado 28 de abril del 2018, y con la cual ha estado en las buenas y las malas estos cinco años, presumiendo sus mejores momentos como sus viajes.

Pero ahora, hace un par de horas que el presentador a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía del día de su boda al lado de Sandra con un mensaje en el que dice que terminan, señalando que esa era la: "Ultima foto que subo de nuestra historia (justo donde empezamos), quiero aclarar que no me arrepiento de nada en lo absoluto. Hoy decidimos que no era sano seguir juntos, mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices".

Tras este hecho quiso aclarar que se sentía culpable por sentirse de esa manera dado a que se enamora muy fácil, pero que: "no fue mi culpa del todo, tuvimos muchos errores y por eso decidimos terminar con esta bonita relación. Me siento triste pero yo sé que estaremos mejor así, y sé que encontraremos algo mejor, no solo yo... Ambos. No me arrepiento del tiempo que pasé a su lado, fueron los mejores días de mi vida, pero así es esto".

Pero para tranquilidad de muchos y la furia de otros, el presentador de La Resolana en el mensaje aclaró que no se estaba separando, expresando que: "Solo queda darle las gracias con lágrimas en los ojos, a toda esa gente metiche que sigue leyendo esto, no nos vamos a dejar, solo quería ver a quién le encanta el chisme, yo también", haciendo reír a la mayoría por haber caído tan fácil en esa trampa.

Finalmente, el presentador de Venga la Alegría con su gran sentido del humor declaró que: "nos amamos un montón y nos sentimos muy felices juntos, y ni de pedo vamos a terminar. Hay que fomentar la lectura, los quiero", agregando que para que más personas cayeran pedía que por favor "Comenten emojis tristes para que se vea más creíble", a lo que muchos no hicieron caso y solamente se rieron.

