"No soy aprovechado": Poncho de Nigris aclara que no quitarle su premio a Wendy Guevara

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México llegó a su fin con el triunfo de Wendy Guevara, pero la polémica no cesa alrededor de los concursantes ya que ahora que están fuera de las grabaciones se han enterado de todo lo que se ha dicho alrededor de su participación, así que Poncho de Nigris prefirió aclarar algunos puntos para que dejen de tundirlo en redes sociales.

Los finalistas del reality de Televisa acudieron como parte de su tour de medios al programa Hoy, donde pudieron compartir sus primeras impresiones al recuperar su libertad, así como parte de sus experiencias y aprovecharon para agradecer al público que los apoyó por 10 semanas consecutivas.

Sin duda el tema que no podía faltar era el premio de los cuatro millones de pesos, pues causó indignación que Poncho de Nigris y Sergio Mayer motivaran a sus compañeros a pactar un acuerdo para que cual fuera el resultado repartieran en formas iguales el dinero, argumentando que todos llegaron por trabajo en equipo.

Por esta razón, de rateros y aprovechados no los bajaron en redes sociales e incluso fueron a gritarles afuera del inmueble su inconformidad, por lo que con la intención de parar los ataques el regio dijo en el matutino que no quiere nada y reconoció que es algo que la integrante del clan de 'Las Perdidas' se ganó de forma justa.

Todo se dio cuando Poncho anunció que este fue su última participación en realitys, aunque aclaró que no se va del medio ya que quiere seguir generando dinero, por lo que Andrea Legarreta intervino para decirle que era una buena idea y así podría dejarle su premio libre a Wendy, razón por la que indicó que todo se había sacado de contexto.

Se malinterpretaron muchas cosas y yo con Wendy hable en la mañana, porque se manejaron cosas que aprovechados y no sé qué tantas cosas", dijo De Nigris.

Por su parte, Guevara confirmó que antes de la última gala hablaron y él le dijo que no quería el dinero, por lo que a modo de broma indicó que a pesar de todo le va a invitar un refresco: "Tú estabas seguro de que iba a ganar y me dijiste que no querías que repartiéramos nada y que era mi premio".

No obstante, a través de redes sociales algunos usuarios han mostrado que no creen en la palabra de Poncho y consideran que decidió retractarse al ver todas las críticas que le llovieron: "Qué bueno que Wendy tendrá su premio completo", "Nadie les cree a esos abusivos", "Cambió de decisión por el hate", "Poncho se resignó a la repartición", "Hizo esto porque vio que el público lo comenzó a odiar", se lee entre los comentarios.

Poncho de Nigris indicó que el dinero no era su prioridad en el proyecto, sino ganarse el cariño del público, así que pretendía donar integro el dinero en caso de resultar ganador, algo que no se le dio y no pudo cumplir, pero se dijo satisfecho por todo lo que logró y remarcó que ni él ni Sergio Mayer le van a pedir dinero a la influencer.

