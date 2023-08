"Pin... anciano": Sofía Rivera Torres tiene pelea con Poncho tras 'La Casa De Los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida presentadora de TV, Sofía Rivera Torres, recientemente volvió al centro del escándalo, debido a que a través de sus redes sociales volvió a protagonizar una intensa pelea con el polémico actor regiomontano, Poncho de Nigris, tras haber salido de La Casa de los Famosos México, además de que llamó "pinc... viejo" al reconocido actor y político, Sergio Mayer.

Después de 71 días de espera y altas expectativas, finalmente el pasado domingo 13 de agosto se vivió la tan esperada gran final del reality show de 24 horas transmitido por ViX, en donde la famosa presentadora y polémica actriz de novelas, Galilea Montijo, anunció que fue Guevara la única y primera ganadora del mencionado programa, lo que significa que ella es la que se llevará los más de cuatro millones de dólares de premio.

Y como de esperarse, la última gala de la emisión de 24 horas estuvo lleno de polémicas y tensos momentos, como la ocasión en la que Sofía habló con Mayer, poco antes de que este se anunciara como el cuarto lugar y ser el primero en salir de la famosa casa, enlace en la que la presentadora de Televisa no dudó en decirle a Sergio que se la iba a "pelar", cosa que generó molestia en de Nigris porque lo dijo una mujer.

Poncho y Sofía. Internet

El primero en mostrarse sorprendido y en desacuerdo por el comentarios fue el famoso deportista, Nicola Porcella, el cual señaló que no se esperaba ese comentario, a lo que Poncho dijo que sí fue algo bastante fuerte, que era un ataque severo y especialmente viniendo de una mujer, destacando que para él no era correcto que alguien del género femenino empleara esa oración contra nadie.

Ante este hecho, Rivera Torres empleó su cuenta de Twitter para responderle contundentemente a de Nigris que ella y Mayer tienen una relación que no se basa en alabarse todo el tiempo o dedicarse tiernos mensajes a través de las redes sociales, sino que era bastante complicado, señalando que: "Pinche anciano le dije ahorita que lo saludé, así nos llevábamos. ¡Dios, le decíamos el Tata!", aclarando que no fue un ataque como lo hacen ver.

Finalmente, volvió a recalcar que aunque para muchos no fue la mejor decisión, para ella el volverse al team 'Cielo' fue lo mejor, declarando que su comentario: "Pero el '…y como mujer…' fue muy bonito. Gracias Poncho por recordarnos que hay palabras que pueden usar los hombres y no las mujeres y de paso recordar porque me salí del infierno", haciendo reír a varios de sus millones de seguidores.

Fuente: Tribuna del Yaqui